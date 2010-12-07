-EN YÜKSEK TEKLiF MMEKA'DAN ANKARA (A.A) - 07.12.2010 - Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş'ye (TEDAŞ) bağlı İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş'nin özelleştirme ihalesinin nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklifi, 1 milyar 813 milyon dolar ile MMEKA Makine İthalat Pazarlama ve Ticaret A.Ş verdi. Özelleştirme İdaresi Başkan Vekili Ahmet Aksu'nun komisyon başkanlığında yapılan nihai pazarlık görüşmesinde ilk olarak kapalı elemesiz teklifler alındı. Bu turda en yüksek teklif 600 milyon dolar oldu. Daha sonra elemeli yazılı turlara geçildi. Toplam 5 tur olarak gerçekleştirilen elemeli yazılı turların ilk turunda en yüksek teklif 1 milyar 217 milyon dolar oldu. Bu turda Palmet Enerji A.Ş. elendi. İkinci elemeli turda Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.Ş. elendi ve en yüksek tutar 1 milyar 410 milyon dolar oldu. Üçüncü elemeli turda ise IC İçtaş İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.-Eren Holding A.Ş. Ortak Girişim Grubu elenirken, bu turda 1 milyar 573 milyon dolar en yüksek teklif olarak gerçekleşti. Dördüncü elemeli turda da Türkerler İnşaat Turizm Madencilik Enerji Üretim Ticaret ve Sanayi A.Ş. elenirken en yüksek tutar 1 milyar 691 milyon dolara ulaştı. Beşinci elemeli turda ise Emkat Ortak Girişim grubu elendi ve daha sonra açık artırmaya geçildi. Açık artırmada başlangıç tutarı 1 milyar 810 milyon dolar, artırım aralığı ise 1 milyon dolar olarak belirlendi. İki tur olarak gerçekleşen açık artırmanın ilk turunda Aksa Elektrik Perakende Satış A.Ş., Enerjisa Elektrik Dağıtım A.Ş., Park Holding A.Ş. ve Cengiz-Kolin-Limgaz Ortak Girişim Grubu çekildi. Bu turda en yüksek teklif 1 milyar 812 milyon dolarla Yıldızlar SSS Holding A.Ş. verdi. İkinci turda Yıldızlar SSS Holding A.Ş. ihaleden çekildi. Böylece ikinci turda en yüksek teklifi 1 milyar 813 milyon dolarla MMEKA Makine İthalat Pazarlama ve Ticaret A.Ş. vermiş oldu.