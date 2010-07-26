-EN YÜKSEK KAPASİTE KULLANIMI AĞAÇ İMALATINDA ANKARA (A.A) - 26.07.2010 - İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, Temmuz'da, Haziran'a göre 1,1, 2009 Temmuz ayına göre de 7,3 puan artış gösterdi. Kapasite kullanım oranı, yüzde 74,7 düzeyinde gerçekleşti. En yüksek kapasite kullanımı yüzde 84,1 ile ağaç ve ağaç mantarı ürünleri imalatında görüldü. Büro makineleri ve bilgisayar imalatı ise yüzde 50 ile kapasite kullanım oranının en düşük kaldığı sektör oldu. Merkez Bankası tarafından düzenlenen ve Haziran ayında imalat sanayinde faaliyet gösteren 1.930 iş yerinin katılımıyla gerçekleştirilen ''iktisadi yönelim anketi'' sonuçları açıklandı. Mal gruplarına göre kapasite kullanım oranlarında geçen yılın aynı ayına göre bütün mal gruplarında artış gözlendi. Bu çerçevede, Temmuz'da kapasite kullanım oranı, geçen yılın aynı ayına göre ''dayanıklı tüketim mallarında'' 4,5 puan artışla yüzde 72,1, ''dayanıksız tüketim mallarında'' 4,2 puan artışla yüzde 73,3, ''tüketim mallarında'' 4,2 puan artışla yüzde 73, ''gıda ve içeceklerde'' 0,3 puan artışla yüzde 71, ''ara mallarında'' 9,1 puan artışla yüzde 78,2, ''yatırım mallarında'' ise 8,5 puan artışla yüzde 70 olarak gerçekleşti.