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Yaşam

En yoksul ülkenin başkanı Bodrum'da tatil yapıyor

Batı Afrika'nın en yoksul ülkelerinden biri olan Burkina Faso'nun Cumhurbaşkanı Blaise Compaore, eşi ve çocukları geldiği Bodrum'da 7 yıldızlı Rixos Oteli'nde tatil yapıyor

30 Ağustos 2008 03:00

Batı Afrika'nın en yoksul ülkelerinden biri olan Burkina Faso'nun Cumhurbaşkanı Blaise Compaore, eşi ve çocukları geldiği Bodrum'da 7 yıldızlı Rixos Oteli'nde tatil yapıyor. Cumhurbaşkanı Campaore, geçen pazartesi günü eşi ve çocuklarıyl birliklte geldiği Bodrum'da ilk kez dışarı çıkıp çarşıyı ve iskele meydanını gezdi. Çarşıdaki hal, kilim deri ve kuyumcu mağazalarına bakan konuk cumhurbaşkanı alışveriş yapmadı.
eski adı Yukarı Volta olan Burkina Faso, 1960'ta Fransa'dan bağımsızlığını kazandı. Sayısız darbeler gören ülkede, cumhurbaşkanı Blaise Compaore de 1987'de askeri darbe ile iktidara geldi ve otarihten sonra her seçimi kazandı. 16 milyon nüfuslu ülkede halkın büyük bölümü açlık sınırın altında yaşıyor. Kişi başına yıllık gelir 1300 dolar civarında, işsizlik oranı ise yüzde 77. AIDS'in çok yaygın olduğu ülkede ortalama yaşam süresi 50 civarında. Okuma yazma oranı ise yüzde 29.

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