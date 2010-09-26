En yaşlı ikizler 98 yaşında!

T24- Fransa’da yaşayan “Dünyanın En Yaşlı" tek yumurta ikizleri Raymonde ile Lucienne Wattelade, 98 yaşına girerken, uzun yaşamak isteyenlerin düzenli spor yapmalarını, gülmeyi yüzlerinden eksik etmemesini istedi.





Guinness Rekorlar Kitabı’na giren dünyanın en yaşlı ikizleri uzun ömür için düzenli spordan hiç vaz geçilmemesini istedi.



Halen Paris’te yaşamlarını sürdüren 23 Eylül 1912 doğumlu ikizler 2’şer kez evlenirken 2’şer çocuk sahibi oldu.



Birinci Dünya Savaşı sırasında babalarının cepheye giderken annelerinin ağladığını hatırladıklarını anlatan ikizlerden Lucienne Wattelade, Raymonde’den dünyaya 10 dakika daha erken geldiğini anlattı.



1930’larda jimnastik takımında yer alan ikizler “İnsanlar dışında gülen canlı var mı?" derken gülümsemenin yüzden eksik edilmemesini istedi.



