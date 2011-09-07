-En Yaşanılır Şehirde saldırı korkusu VANCOUVER (A.A) - 07.09.2011 - Dünyanın En Yaşanılır Şehri unvanını bu yıl Avustralya'nın Melbourne kentine kaptıran Kanada'nın Vancouver kentinde son günlerde halk korku içinde yaşıyor. Vancouver Emniyet Müdür Yardımcısı Janice Armstrong, kimliği henüz belirlenemeyen meçhul saldırganın hedefinin ev ve araçlar olduğunu söyledi. Ev veya araçlarına saldırılan 10 kişiden çoğunun Adalet Enstitüsünde çalıştığı ya da güvenlik görevlisi olduğunu belirten Armstrong, "Tehdit edilen, evi ya da aracı kundaklanmaya çalışılan 10 kişiden biri polis, biri itfaiyeci, biri güvenlikçi, ikisi eski öğrenci olmak üzere, geri kalanı Adalet Enstitüsü ile bağı olan kişiler. Saldırılar, Nisan ayından bu yana aralıklarla sürüyor. Mağdurların geçmişinde herhangi bir suç ya da suçlu ile bağlantısına rastlayamadık. Halkımızdan, bu konuda yardım istiyoruz" dedi. Armstrong, araç ve ev kundaklama girişimlerinde, enstitüyle ilgisi saptanamayan bazı vatandaşların da zarar gördüğünü kaydetti. Vancouver polisi Adalet Enstitüsü yerleşkesi içinde ve çevresinde güvenlik önlemlerini artırdı.