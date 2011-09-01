'En yaşanabilir şehir' yine Ankara çıktı

T24 - CNBC-e Business dergisinin hazırladığı “yaşanabilirlik” listesinde en yüksek notu yine başkent Ankara aldı. Ankara’yı geçen yıla göre 6 basamak yükselen Antalya izledi. İstanbul ise bir basamak gerileyerek listenin 6’ncı sırasında yer aldı. 2010 Avrupa Kültür Başkenti olan İstanbul, kültür sanat sıralamasında ise 5’inci olabildi.



CNBC-e Business, 81 ilin “yaşanabilirlik” karnesini çıkardı. Listenin başında son dört yıldır birinciliği kaptırmayan başkent Ankara yer aldı. Ankara’yı geçen yıla göre 6 basamak birden yükselen Antalya izledi. Geçen yılın 5’incisi mega kent İstanbul ise bir basamak gerileyerek listenin 6’ncı sırasındaki yerini aldı. “Türkiye’nin Yaşanacak Şehirleri 2011” araştırmasına göre, ilk sırayı 59.06 karne notu ile dördüncü kez Ankara aldı. Hakkari, 23.64 puanla 81 ilin sonuncusu çıktı.

Ekonomi ve eğitimde de Ankara



Ankara ekonomi, eğitim alanlarında da listenin ilk sırasına oturdu. Ankara sağlık alanında, 2’nci, güvenlik alanında 35’inci, kent hayatı açısından 61’inci, kültür sanat açısından 4’üncü sırada bulundu. Ankara’yı geçen yılın 8’incisi Antalya izledi. Antalya’nın “yaşanabilir” karnesindeki notu 54.31 olarak belirlendi. Antalya ekonomide 6’ncı, eğitimde 11’inci, sağlıkta 10’uncu, güvenlikte 24’üncü, kent hayatında 1’inci ve kültür sanatta ise 7’nci sırada yerini aldı.

Eskişehir kültür-sanat lideri



Son iki yılın ikincisi Eskişehir bir basamak geriledi. Listenin 3’üncü sırasında bulunan Eskişehir’in “yaşanabilirlik” karnesindeki notu 52.20 oldu. Kültür sanat alanında liste başında bulunan Eskişehir ekonomide 10’uncu, eğitimde 4’üncü ve sağlıkta 9’uncu sırada bulundu.

Kültür başkenti ama 5’inci



Mega kent İstanbul 2009 yılına göre bir basamak gerileyerek listenin 6’ncı sırasında yer aldı. Ekonomide listenin 2’nci sırasında bulunan İstanbul, eğitimde 20’nci, sağlıkta 50’nci, güvenlikte 15’inci oldu. Kent hayatında listenin 2’nci sırasına oturan 2010 yılının Avrupa Kültür Başkenti seçilen İstanbul’un kültür sanat sıralamasında listenin 5’inci sırasında bulunması dikkati çekti.

Ağrı, Mardin, Şırnak ve Urfa en güvenli 10 il arasında



Genel sıralamada ilk 10’a giremeyen 6 il, kent hayatının kalitesine göre ilk 10’da yer alıyor. Bunlar Muğla, Yalova, Kastamonu, Kütahya, Çanakkale ve Karabük.



Kültür ve sanat olanakları açısından ilk 10 ilin 4’ü, genel sıralamada daha alt sıralarda yer alıyor. Bunlar Nevşehir, Bursa, Yalova ve Sakarya.



En güvenli 10 ilin 4’ü genel sıralamada 70’lerdeyer alıyor. Bu iller Ağrı, Mardin, Şırnak ve Şanlıurfa.

Suç oranıyla Kırıkkale en başta, Çorum en sonda



İllerin suç oranlarına bakıldığında Kırıkkale öne çıktı. Suç oranı en düşük ilin ise Çorum olduğu görüldü. Nüfusu 276 bin 647 olan Kırıkkale’de 2010’da 8 bin 639 suç işlendi.



Bunu 203 bin 741 nüfus ile 5 bin 996 suç işlenen Yalova ve 187 bin 758 nüfus ile 5 bin 171 suç işlenen Bartın izledi.



Suç oranı en yüksek olan diğer iller şöyle: “Bursa, Eskişehir, Aydın, Çanakkale, Denizli, Afyonkarahisar, Erzurum.”





Genel yaşanabilirlik alanında listenin 11’inci sırasında yer alan Çorum suç oranı en düşük il oldu. Çorum’u sırasıyla şu iller izledi: “Ağrı, Mardin, Şırnak, Siirt, Bingöl, Sakarya, Van, Muş, Trabzon.”



37 yaşam kriterinden en yüksek puanı toplayan 20 şehirden 8’inin Karadeniz Bölgesi’nden çıktığı belirlendi. En yüksek puanı toplayan 8 il şunlar: “Trabzon, Bolu, Artvin, Sinop, Çorum, Zonguldak, Rize, Samsun.”



Karadeniz illerinin neredeyse tamamının suç oranı Türkiye ortalamasının altında yer aldı.

5 yıldızlı otel seferberliği var



“Bu yıl yeni ne var?” bölümünde, Türkiye’nin her yerinde beş yıldızlı otel seferberliği olduğunu belirlendi. Araştırmada şunlar yer aldı:



Mersin, 2013 Akdeniz Oyunları’na ev sahipliği yapacağından büyük bir şantiyeyi andırıyor. 6 tane beş yıldızlı otel yapılıyor.





İstanbul’a 36, Antalya’ya 27, Muğla’ya 15, Afyon’a 9 İzmir’e 6, Gaziantep’e 5, Kocaeli’ne 4 Bursa, Denizli ve Van’a 2’şer adet 5 yıldızlı otel yapılacak.



Bu arada, Zonguldak, Tokat, Erzincan, Kırşehir, Isparta ve Şırnak’ta ilk beş yıldızlı oteller yükseliyor.

‘Ne yok?’ sorusuna “şehirlerin 28’inde alışveriş merkezi, 42’sinde beş yıldızlı otel, 41’inde havaalanı, 7’sinde sinema salonu, 16’sında tiyatro salonu, 17’sinde müze, 69’unda ise opera ve bale salonu yok” yanıtı verildi.

