En yararlı 'ayıp'lar

Sinirlenmek tansiyona iyi geliyor, küfretmek acıyı hafifletiyor, tembellik ömür uzatıyor, stres hafızayı güçlendiriyor, tembellik alerjileri önlüyor, yüksek sesli müzik mutlu yapıyor, gazlı içecekler bunamayı önlüyor.



Victoria Lemberts’ın Good Health dergisinde yayımladığı habere ve yeni araştırmalara göre kötü alışkanlıklarımız ve yaptığımız 'ayıp hareketler' insana iyi geliyor.



Sinirlenmek: Pittsburgh Carnegie Mellon Üniversitesi'nden araştırmacılar, sinirlenmenin ve yüksek stres altında bulunmanın iyi hissetmeyi ve pozitif düşünmeyi sağladığını ortaya çıkardı. Psikolog Jennifer Lerner’ın yaptığı çalışmada 92 öğrencinin farklı zamanlarda baskı ve stres altında olduğu durumlar test edildi. Lerner bir video kamerayla öğrencilerin kan basıncını, nabız atışını ve kortizol salgısını kaydetti. Sonuçta yüzünde korku ve endişe olan deneklerde kan basıncının yüksek, tansiyonun da iyi seviyede olduğu belirlendi.



Bilgisayar oyunları: Miami Üniversitesi'nde yapılan çalışmada 21 erkek "Tekken 3" isimli oyunu oynarken gözlemlendi. Oyun oynarken yüksek kalp atışı olurken, oyuncular daha çok enerji harcamak zorunda kaldılar ve daha hızlı nefes alıp verdiler. Sonuç: Ne kadar çok bilgisayar oyunu o kadar çok kilo kaybı olarak belirlendi!



Küfretmek: Keele Üniversitesi'nden Dr. Richard Stephens, küfreden kişilerin acılarını hafiflettiğini ortaya koydu.



Ev işlerini boşvermek: İngiltere’nin Bristol ve Brunel Üniversitesi’nin yaptığı çalışmalarda hamileyken ev işi yapmak doğacak olan bebeğin astıma yakalanma riskini artırıyor. 13 bin bebek üzerinde doğmadan önce yapılan bir çalışmada, ev işlerinde kimyasal bir maddeyle temas çocuğun astıma yakalanmasını yüzde 41 oranında artırıyor.



Tembellik: Prof. Peter Axr’a göre tembel davranmak stresi önleyip, sağlıklı olmalarını sağlıyor.



Stres: ABD Buffalo Üniversitesi’nin yaptığı çalışmada kortizol hormonunun stresi etkilediği bilinmekle beraber öğrenme yeteneğini de harekete geçirdiği bildirildi. Prof. Zhen Yan stres hormonunun vücudu kötü etkilerden koruduğunu belirtti.



Yüksek sesli müzik: Manchester Üniversitesi'nin araştırmasına göre, yüksek sesle müzik dinleyenler kendilerini müzik öncesinde ve sonrasında mutlu hissediyor. Araştırmada beynin aynen yemek yemek, seks yapmak ve haz duyularak yapılan diğer şeyler gibi harekete geçtiği de belirlendi.



Gazlı içecekler: Günde iki bardak gazlı içecek tüketmenin, beynin Alzheimer’a karşı savaşmasına yo açıyor ve Alzheimer riskini yüzde 20 oranında azaltıyor.



Yerinde duramamak: Amerikalı araştırmacılara göre yerinde duramayan ve daima oradan oraya koşuşturan biriyseniz, ekstradan günde 350 kalori yakmanıza yardımcı olabilir. Endokrinolojist James Levine’e göre daha az hareket eden ve daha çok harekete eden iki insan arasında obezite riskleri değerlendirildiğinde daha az hareketli olan kişinin obez olma riski çok fazla.



