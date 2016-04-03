T24 LogoT24 Logo
Yaşam

En yakın arkadaşının penisini dövme yaptırdı!

Dövme Düzelticileri programına katılan kişi, çizimi Biggie Smalls'un portresi olarak düzelttirdi

03 Nisan 2016 21:41

Channel4’de yayınlanan Tatoo Fixers (Dövme Düzelticileri) programına konuk olan bir erkek, ergenlik yıllarında en yakın arkadaşının penisini bacağına dövme olarak yaptırdığını, şimdiyse pişman olduğunu söyleyerek, dövmeyi düzelttirdi. 

Gzone’un haberine göre, ergenlik yıllarında en yakın arkadaşıyla beraber birbirlerinin penislerini, birbirlerinin bacaklarına çizdiklerini anlatan İngiliz Carl isimli erkek, ”En yakın arkadaşımın vücudunu çok beğeniyordum ve kendimi dövmeciye atarak böyle bir dövme yaptırmıştım, şimdi bu dövmeyi düzelttirmek istiyorum” diyerek programa katılınca ortaya çıkan penis dövmesi ülkede şaşkınlık yarattı.

Penis dövmesi yerine en sevdiği rep şarkıcısı olan Biggie Smalls’ın portresi olarak düzeltilen dövmesiyle mutlu bir nefes alan Carl, artık cinsel ilişkiye girerken ışıkları kapamak zorunda kalmayacağı için çok mutlu olduğunu söyledi.

 

 

 

 

 

ETİKETLER

penisdövme

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Wikipedia erişime açıldı ...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24