En yakın arkadaşının penisini dövme yaptırdı!

Channel4’de yayınlanan Tatoo Fixers (Dövme Düzelticileri) programına konuk olan bir erkek, ergenlik yıllarında en yakın arkadaşının penisini bacağına dövme olarak yaptırdığını, şimdiyse pişman olduğunu söyleyerek, dövmeyi düzelttirdi.

Gzone’un haberine göre, ergenlik yıllarında en yakın arkadaşıyla beraber birbirlerinin penislerini, birbirlerinin bacaklarına çizdiklerini anlatan İngiliz Carl isimli erkek, ”En yakın arkadaşımın vücudunu çok beğeniyordum ve kendimi dövmeciye atarak böyle bir dövme yaptırmıştım, şimdi bu dövmeyi düzelttirmek istiyorum” diyerek programa katılınca ortaya çıkan penis dövmesi ülkede şaşkınlık yarattı.

Penis dövmesi yerine en sevdiği rep şarkıcısı olan Biggie Smalls’ın portresi olarak düzeltilen dövmesiyle mutlu bir nefes alan Carl, artık cinsel ilişkiye girerken ışıkları kapamak zorunda kalmayacağı için çok mutlu olduğunu söyledi.