-EN UZUN ÜÇÜNCÜ KULEYİ YAPIYORLAR ŞANGHAY (A.A) - 09.12.2010 - Çin'in ortasındaki Hubey eyaletinin Vuhan şehrinde dünyanın en uzun üçüncü kulesi yapılmaya başlandı. Yetkililer, 5 yıl içerisinde bitmesi öngörülen gökdelenin 606 metre uzunluğunda olacağını belirtti. "Şanghay Greenland Group" tarafından yapılan gökdelenin 30 milyar yüen'e (yaklaşık 6,7 milyar TL) mal olacağını kaydeden yetkililer, gökdelende lüks otellerden, konutlara alışveriş merkezlerinden konferans salonlarına kadar birçok tesisin olacağını aktardı. Dünyanın en uzun binası Birleşik Arap Emirliklerindeki 828 metrelik Dubai kulesi olarak biliniyor. Çin'de ayrıca henüz inşası süren ve 2014'te tamamlanacak Şanghay kulesinde 632 metre yapılacak ve dünyanın ikinci uzun binası unvanını alacak.