'En uzun podyum' rekoru Ankara'da kırıldı

T24 - Ankara Giyim Sanayicileri Derneğinin (AGSD) desteğiyle gerçekleştirilen Başkent Moda Günleri kapsamında kurulan 2 kilometre 69 metre uzunluğundaki podyum Guinness Rekorlar Kitabına girdi.



Kentpark Alışveriş Merkezi önünde kurulan dünyanın en uzun podyumunda, Yasin Soy'un yaptığı koreografiyle aralarında 2 çocuğun da bulunduğu 250 manken yürüdü. Şenay Akay, Tuğba Özay, Ece Gürsel gibi ünlülerin de aralarında bulunduğu 100 manken ise Cemil İpekçi'nin kreasyonunu sundu.



Podyumda yaklaşık yarım saat süren yürüyüşün ardından mankenler, kürsüde toplandı.



Daha sonra sahneye çıkan tasarımcı Cemil İpekçi, yaptığı konuşmada, dünyanın çok uzun ve acılı günlerden geçtiğini belirterek, bu uzun podyumla artık acılı günlerin bitmesini diledi.



Türkiye'nin gülmeyi ve sevgiyi hak ettiğini ifade eden İpekçi, kurulan uzun podyumu geçmişe benzeterek, “Bugünden itibaren dünyada sadece sevginin olduğunu kaydedin. Binbir ayrı etnik gruptan da olsa birbirine kan bağıyla bağlanan insanlarla beraber yaşıyoruz” dedi.



Moda denince akla İstanbul'un geldiğini anımsatan İpekçi, “Ama galiba Ankara, dünyanın en uzun podyum denemesinin de yapılmasıyla artık İstanbul'u geçiyor” diye konuştu.



İpekçi, defilelerinde artık yaş ve kilo sınırlaması olmadan 46 beden mankenlerin de çıkacağını belirtti.



Bir elinde dünya, bir elinde güvercinle podyumda yürüyen Şenay Akay'ın defilede giydiği kostümün, 1991'de İsrail'de 99 ülkenin katılımıyla yapılan “Barış Defilesi”nde üzerinde her dinden sembollerin olduğu barışı simgeleyen gelinlik olduğunu ve bununla ödül aldığını anlatan İpekçi, “Üzerinde ağarmış hakiki saçlar var birleşmeyi bekleyen. Ufak kareler de etnik grupları ve milletleri temsil ediyor. Bu nedenle barışı temsil ediyor. Benim özel koleksiyonum. Ülkenin ve dünyanın en çok barışa ihtiyacı olduğu bugün, bu kıyafeti sizlere sunmak istedim” dedi.

Tayland rekoru kırıldı



Guinness Word Rekors Türkiye Temsilcisi ve Hakemi Şeyda Subaşı Gemici de görevinin rekor denemesinde bulunmak ve bu denemenin kurallara uygun olup olmadığını tespit etmek olduğunu bildirdi.



Bu alandaki rekorun, 2010 yılından beri 1 kilometre 594 metre uzunluğundaki podyumla Tayland'a ait olduğunu ifade eden Gemici, “Bugün burada, Cemil İpekçi, Kentpark AVM, bu rekoru kırmayı hedeflediler ve bir dünya rekorunu sevinçle onaylıyorum” dedi.



Gemici, konuşmasının ardından Dünyanın En Uzun Podyumu sertifikasını Cemil İpekçi'ye verdi.



Daha sonra pasta kesildi.

Bazı mankenler yürüyüşü ayakkabısız tamamladı



Şenay Akay da en fazla 60 metrelik podyumda yürüdüğünü belirterek, “İlk kez bu kadar uzun bir podyumda yürüyorum. 2 bin 69 metrelik podyumda yürümek çok zordu ama keyifliydi. En büyük gururumuz bir dünya rekoruna imza atmak oldu” diye konuştu.



Yürüyüşün çok zor olduğuna dikkati çeken Akay, “Bir ara başaramayacağımdan çok korttum. İçimden dua ettim. Hala inanamıyorum bitirdiğime. Beni en çok rüzgar zorladı, çünkü rüzgarda duvak uçuştu, taç da çok ağırdı. Biraz kendimi itmekte zorlandığım oldu” dedi.



Burada dünya barışını simgeleyen gelinliği ikinci kez giymenin kendisi için gurur verici olduğunu anlatan Akay, defile sonrasında çok duygulandığını ve gözlerinin dolduğunu bildirdi.



Tuğba Özay, rekor denemesi için uzun bir podyumda yürümenin kendisini heyecanlandırdığını ifade etti.



Ece Gürsel de çok yorucu olan yürüyüşün, rekor denemesi amacıyla yapılmasının güzel olduğunu söyledi.



150'si ilk kez podyuma çıkan 100'ü profesyonel 250 mankenden bazıları, 2 kilometre 69 metre uzunluğundaki podyumda yürümekte zorlanarak, ayakkabılarını ellerine alarak yürüyüşü tamamladı.



Yorgun ve bitkin bir şekilde podyum yürüyüşünü tamamlayan mankenler arasında 1'i erkek 5 mankene çeşitli hediyeler verildi.



