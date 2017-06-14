En uzun kelime yarışmasında Türkçe 75 harfle birinci

Merkezi Fransa’nın Lyon kentinde bulunan ve Türkçe’nin de aralarında bulunduğu 10 dilde yayın yapan Euronews kanalı 'en uzun kelime' yarışması düzenledi. Yarışmanın kazananı ise 75 harfle Türkçe oldu.

Duvar gazetesinde yer alan habere göre Euronews’de çalışan farklı ülkelere mensup gazetecilerden, kendi dillerindeki en uzun kelimeyi bulup, kamera karşısında telaffuz etmeleri istendi.

75 harfle kazanan Türkçe kelime:

‘Muvaffakiyetsizleştiricileştiriveremeyebileceklerimizdenmişsinizcesinesiniz.’

Fransızca,İspanyolca, İtalyanca 30 Harfin Altında

Fransızca, İspanyolca ve İtalyancadaki en uzun sözcükler 30 harfin altında. İspanyolcadaki 23 harfli ‘electroencefalografista‘ sözcüğü, elektroenselogram (beyin dalgaları çizelgesi) yapan sağlık çalışanlarını tanımlıyor. Fransızcadaki 25 harfli ‘anticonstitutionnellement‘ kelimesi anayasa ya da usulle ilgili kurallarla uyumlu olmayan bir şeye atıf yapıyor. İtalyancadaki 26 harfli ‘precipitevolissimevolmente’ ise bir zarf ve mümkün olduğunca hızlı anlamına geliyor.