En uzun burun Türkiye'de

T24- Dünyanın en uzun burnuna sahip olan Karadenizli Mehmet Özyürek, 2011 Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi başardı.



İngiliz The Sungazetesi, Karadeniz'in Artvin ili Yüksekoba köyünde yaşayan 61 yaşındaki Mehmet Özyürek'in, 8.8 santimetre uzunluğundaki burnuyla, dünyanın en uzun burunlu adamı ünvanını elde ettiğini yazdı.



Özyürek, daha önce de Guinness Rekorlar Kitabı'na da girmiş ve 500 dolar ödül verilmişti.



Özyürek'in önceki gün piyasaya sürülen Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'nın 2011 yılı baskısında da resmen yer aldığını belirten gazete, rekortmen burnunun büyüklüğünün daha iyi algılanması için, cepheden ve profilden fotoğraflarını yayımladı.



Guinness Dünya Rekorlar Kitabı, ilk olarak 1955 yılında basıldı.



