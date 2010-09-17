T24 LogoT24 Logo
Yaşam

En uzun burun Türkiye'de

Dünyanın en uzun burnuna sahip olan Karadenizli Mehmet Özyürek, 2011 Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi başardı.

17 Eylül 2010 03:00

T24- Dünyanın en uzun burnuna sahip olan Karadenizli Mehmet Özyürek, 2011 Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi başardı.
    

İngiliz The Sungazetesi, Karadeniz'in Artvin ili Yüksekoba köyünde yaşayan 61 yaşındaki Mehmet Özyürek'in, 8.8 santimetre uzunluğundaki burnuyla, dünyanın en uzun burunlu adamı ünvanını elde ettiğini yazdı.


Özyürek, daha önce de Guinness Rekorlar Kitabı'na da girmiş ve 500 dolar ödül verilmişti.


Özyürek'in önceki gün piyasaya sürülen Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'nın 2011 yılı baskısında da resmen yer aldığını belirten gazete, rekortmen burnunun büyüklüğünün daha iyi algılanması için, cepheden ve profilden fotoğraflarını yayımladı.


Guinness Dünya Rekorlar Kitabı, ilk olarak 1955 yılında basıldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24