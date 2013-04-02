En ufak kıvılcım Fenerbahçe'yi yakar!

UEFA Avrupa Ligi'ndeki son iki iç saha maçını seyircisiz oynamak zorunda kalan Fenerbahçe'de, Lazio mücadelesi öncesi taraftara uyarı geldi.



Fenerbahçe Kulübü, İtalya'nın Lazio takımıyla 4 Nisan Perşembe günü İstanbul'da oynanacak UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçıyla ilgili bir açıklama yaptı.

Kulüp, maçın UEFA tarafından 'Yüksek riskli müsabaka' kategorisinde değerlendirildiğini belirterek, taraftarlarını uyardı.

Yapılan açıklamada, UEFA Avrupa Ligi maçlarında yaşanan önemli disiplin ve güvenlik ihlalleri sebebiyle kulübün çok ciddi bir yaptırımla karşı karşıya kaldığı vurgulandı.

Açıklamada, alın teriyle kazandığı başarıları ihlaller sebebiyle kaybetmenin eşiğine geldiği vurgulanarak, ''Çok iyi bilinmelidir ki, UEFA'nın 'Yüksek riskli müsabaka' kategorisinde değerlendirdiği Fenerbahçe-Lazio karşılaşmasında yaşanabilecek en ufak bir disiplin ve güvenlik ihlali, takımımızın emin adımlarla yürüdüğü Amsterdam yolunda geri dönülemez bir yaptırıma sebep olacak, takımımız Avrupa'dan men edilme tehlikesiyle karşı karşıya kalacaktır'' denildi.

Açıklamada, taraftarlardan 90 dakika boyunca takımı desteklemeleri, stada gelirken yanlarında bozuk para getirmemeleri, sahaya yabancı madde atılmamasını sağlamaları, maytap, meşale ve bu tür yanıcı ve yaralayıcı maddeleri kullanmamaları, kullananları engellemeleri ve güvenlik birimlerine bildirmeleri, rakip takım taraftarlarının olası provokasyonlarına karşı sakin kalmaları istendi.