En ucuz yeni yıl kutlaması

Evdeki yeni yıl kutlamalarında hindi yerine piliç dolması tercih edilmesi, salata, asitli içecek ya da ayran ile meyveden oluşacak menü hazırlanması ve makul miktarda kuru yemiş tüketilmesi durumunda maliyet 38,50 YTL’den başlıyor.Lüks otellerde pişirilmiş olarak kilosu 30 YTL’den başlayan fiyatlarla satılan hindi yerine evde muadili olarak piliç dolması tercih edildiğinde, kilosuna 3-5 YTL arasında değişen ücret ödemek gerekiyor.Dört kişilik aile için 3 kiloluk bir tüm piliç alındığında fiyat 9 YTL’den başlıyor. Pilici doldurmak için gerekli yarım kilo pirincin maliyeti ise minimum 2 YTL. İç malzeme için kullanılan dolmalık fıstık, üzüm, yeni bahar, tarçının maliyeti ise 5 YTL tutuyor. Bu durumda, iç pilavla doldurulmuş bir tüm pilicin toplam maliyeti ortalama 16 YTL’yi buluyor.Piliç dolmasının yanına tüketilecek marul salatası 6 YTL, alkolsüz içeceğin 2,5 litreliği ise 2 YTL’den başlıyor. Yemekten sonraki meyve tabağında portakal, mandalina ve elma tercih edildiğinde bu miktara 5 YTL daha eklemek gerekiyor.Yeni yıl eğlencesinin vazgeçilmezi karışık kuru yemişin kilosu ise marketlerde 7,50 YTL’den başlıyor. Ekmek için ise kentlere göre değişmekle birlikte ortalama 2 YTL ödemek gerekiyor.Yeni yılı evinde geçirmek için gerekli malzemelerin alınması durumunda 4 kişilik bir aile için yapılan ödeme 38,50 YTL’den başlıyor.Bu arada, her yeni yılda müşterilerinin evlerine gece yarısı hediye paketleri göndererek sürpriz yapan bazı marketler ise bu uygulamalarına yaşanan ekonomik sıkıntı nedeniyle son verdiklerini bildirdiler.