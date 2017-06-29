Latin Amerika'nın en büyük e-ticaret sitesi Linio.com, Dünya Güzellik Maliyet Endeksi'ni açıkladı. En pahalı ülkenin Venezuela, en ucuz ülkenin Vietnam olduğu listede Türkiye de bulunuyor.

50 ülkedeki kozmetik ürünleri, estetik ameliyatları ve kozmetik hizmetlerinin fiyatlarını inceleyen Linio, ülkeleri bunların maliyetine göre sıraladı.

Kozmetik ürünlerinin en ucuz olduğu ülkeler

En ucuz ülke olan Vietnam'ı Hindistan, Güney Amerika, Tayland ve Mısır takip ediyor. Listede gelişmekte olan ülkeler genellikle en ucuz ülkeler arasında yer alırken bunun en büyük istisnası en pahalı ülke olan Venezuela. Ülkedeki ekonomik istikrarsızlık ve karaborsa nedeniyle Venezuela'daki kozmetik ürünlerin fiyatı artmış durumda. Venezuela'nın ardından en pahalı ülkeler sırasıyla İsviçre, Norveç, Danimarka ve Finlandiya.

Türkiye 'en ucuz' listesinde 17. sırada

Türkiye ise listede en ucuz 17. ülke olarak yer alıyor. Araştırmaya göre Türkiye, 50 ülke arasında saç boyalarının ortalama 4,3 dolar (yaklaşık 15 TL) ile en ucuz olduğu ülke. Bu ürünlerin Meksika'daki fiyatı 21,3 dolar ortalamasına sahip.

Türkiye genel olarak ucuz olsa da en pahalı ülkeler arasında yer aldığı bir alan bulunuyor: Parfüm fiyatları. Türkiye'de ortalama 98 dolar olan parfüm fiyatları Kuveyt'te 113, ABD'de ise 48 dolar ortalamaya sahip.

En ucuz ve en pahalı estetik ameliyatlar nerede?

Endekste en ucuz ve en pahalı estetik ameliyatlarının olduğu ülkeler de yer alıyor. Linio.com'a göre en ucuz burun ameliyatının yapıldığı ülke 776 dolarla Çek Cumhuriyeti. İsviçre'de ise ortalama burun ameliyatı fiyatı 7 bin 845 dolara yükseliyor.

Meme estetiğinde en ucuz ülke Hindistan

Meme estetiği ameliyatlarında ise en ucuz ülkeler bin 650 dolarla Hindistan ve 1850 dolarla Çin. Türkiye de 2 bin 580 dolarla meme ameliyatının en ucuz olduğu 8. ülke. Bu alanda en pahalı ülke olan İsviçre'de ortalama fiyatlar 10 bin doları aşıyor.

Listeye göre bir birim Botox fiyatının en ucuz olduğu ülke 5 dolarla Vietnam olurken, Japonya'da bunun maliyeti 17,5 dolara çıkıyor.