En ucuz uçak bileti hangi gün bulunur?

Havacılık sektöründe bugüne kadar en ucuz uçak biletinin 'pazar' ve 'çarşamba' bulunduğu biliniyordu. Ancak son 18 ayı kapsayan bir araştırma artık ucuz biletin 'cumartesi' günleri bulunduğunu ortaya koydu.

Hürriyet’ten Uğur Cebeci’nin haberine göre, bugüne kadar yapılan araştırmalarda en ucuz uçak biletinin ' pazar ' ve 'çarşamba' günleri olduğunu söyledi. Uzun yıllardır bu şekilde bilindiğini ifade eden Cebeci, son yapılan bir araştırmanın ise bu kuralı yıktığını vurguladı.

Son 18 ayı kapsayan ve tüm havayolları ve bilet satış şirketlerinin fiyatları karşılaştırılarak yapılan bir araştırmaya göre artık en ucuz uçak biletini bulabileceğiniz gün cumartesi. Araştırmaya göre diğer günlere oranla cumartesi günleri uçak biletleri yüzde 16'ya kadar ucuzlayabiliyor.

Tabii ki şunu da unutmamak gerekli. Şirketler uçak biletlerini tıpkı borsa gibi fiyatlıyor. Yani talep geldikçe fiyat yükseliyor. Bu nedenle erken rezervasyon her zaman avantajlı. Ancak bir ihtimal daha var. Eğer şirketler kotayı uçuş günü yaklaştığı zaman dolduramazsa, bilet fiyatları birden bire düşebiliyor. Yani bir risk alıp uçuş gününe yakın zamanda da bilete bakılabilir.