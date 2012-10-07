Türkiye en pahalı rakıyı satan ikinci ülke!

Türkiye, son ÖTV zamlarıyla raf fiyatı 47 liradan 51.5 liraya (22 Euro) yükselen 70 cl’lik rakıyı dünyada en pahalı içen 2’nci ülke oldu. Bu rakamla Türkiye rakıda Yunanistan’ı da geride bıraktı. 40’ın üzerinde ülkede satılan rakı 23.5 Euro ile en pahalı İngiltere’de, en ucuz ise 8.1 Euro’yla Irak’ta satılıyor.

Avrupa’da 13 Euro

Rakıyı en pahalı içen ülke 23.5 Euro ile İngiltere olurken, en ucuz rakı 8.1 Euro ile Irak’ta satılıyor.

İngiltere’den İsviçre’ye, Irak’tan Gürcistan’a, Hollanda’dan Romanya’ya kadar 40’tan fazla ülkeye ihraç ettiğimiz rakının raf fiyatlarını araştırdık. Avrupa’da ortalama 13 Euro’ya satılan rakı, komşu ülkelerde rafta 8-9 Euro arasında yer alıyor. Gelir seviyesi yüksek ülkelerde ise 20 Euro’nun üzerine çıkıyor. Avrupa’da en çok tüketilen ülke ise Almanya oluyor. 3 milyon Türk vatandaşının yaşadığı Almanya’da 70 cl’lik rakının raf fiyatı 13 Euro.

Türkiye Yunanistan’ı geçti

Rakı üretiminde Türkiye’nin rakibi Yunanistan’a da ihracat gerçekleştiriyoruz. Yunanistan’da rakıya yakın bir içki olarak satılan uzonun fiyatı 15 Euro seviyesinde. Rakının fiyatı ise 20 Euro’yu buluyor. Son ÖTV zammıyla birlikte Türkiye’de raf fiyatı yaklaşık 2 Euro daha artan rakıda Yunanistan’ı da geçerek dünyanın en pahalı 2’nci ülkesi olduk.

10 Euro’nun altında

Rakının 10 Euro’nun altında satıldığı ülkelerin başında ise Azerbaycan, Makedonya, Suriye ve Irak geliyor. Komşumuz Suriye’de rakı fiyatı 9.5 Euro’ya kadar düşerken, Azerbaycan ve Makedonya 9.6 Euro’ya satılıyor.

Anasonlu içkilerde lider

RAKI dünyada anasonlu içkiler bazında lider konumda bulunuyor. Impact Databank 2011 raporuna göre ciro bazında dünyanın en değerli 14’üncü içki markası ve anasonlu içkiler kategorisinde liderlik Türkiye’de. Türkiye dışında dünyada en çok rakı satılan ülkelerin başında ise Irak, Suriye, Almanya ve Fransa geliyor.

Türkiye’de 43 milyon litre içiliyor

Türkiye’nin rakı ihracatı ise yıllık 4 milyon litreyi geçiyor. İhracata 30 milyon dolarlık katkı yapan rakı, Avrupa’da gençler arasında da yaygınlaşmaya başladı. Gençler arasında düzenlenen partilerde değişik içeceklerle karıştırılarak servis ediliyor. Bu da Türkiye’nin rakı ihracatına önemli bir katkı sağlıyor. Türkiye’de de tüketim son yıllarda tekrar artmaya başladı. Yıllık rakı tüketimimiz 43 milyon litreyi geçiyor.