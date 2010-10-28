-EN UCUZ KURBANLIK TRAKYA'DA EDİRNE (A.A) -28.10.2010 - Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın firmalara tanıdığı kurbanlık hayvan ithal izni kapsamında Bulgaristan'dan ithal edilen küçük baş hayvanlar, Edirne'de kilosu 9 liradan satışa sunuluyor. Edirne Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Yardımcı, Bulgaristan'dan ithal edilen kurbanların Edirne'ye geldiğini belirtti. Türkiye'de en ucuz kurbanlık fiyatının Trakya'da olacağını düşündüğünü ifade eden Yardımcı, ''Küçükbaş hayvanların ithal izni sadece Trakya Bölgesine verildiği için bölgemize çok fazla kurbanlık hayvan geliyor. İthal edilen hayvanların talebin üzerinde olması durumunda insanlar çok ucuz fiyatlara kurbanlık alabilir. Zaten kilosu 9 liradan satışa sunuluyor. Yerli kurbanın bayramda kilosunun 11-12 lira olması bekleniyor'' dedi. Yardımcı, Kurban Bayramından sonra fiyatların yarı yarıya düşeceğine inandığını bildirdi. Edirne Ticaret Borsası Meclis Başkanı Aslan Kıyunat ise hükümetin özel firmalara tanıdığı kurbanlık hayvan ithalat izninin bayramdan sonra da devam etmesi gerektiğini söyledi. Bulgaristan'dan 6 bin civarında hayvan siparişi verdiğini, bunların 2 bin tanesini şehirdeki çiftliğine getirdiğini anlatan Kıyunat, şunları söyledi: ''Ben dişi koyun daha fazla aldım. Bunların bir kısmının kesilmesini istemiyorum. Edirneli üreticilere sesleniyorum, gelin bunlardan alın. Bunların ırklarına sahip olun. Ve burada üretim çoğalsın. Başka ülkelere paralarımız gitmesin. Biz bu kurbanlıklar için tomarla para götürdük verdik. Kendi insanımıza vereceğimize başkalarına verdik. Ve fiyatlar yükseldi. Onlar şu an bizim durumumuza düştü. Şu anda onların elindeki mal azaldı. Et fiyatları lokantalarda bile fazlalaşmaya başladı. Tır 2 bin avroya kurbanları getiriyordu fiyat 5 bine yükseldi.''