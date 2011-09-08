En ucuz bilet 8 bin euro

T24 - Paris-İstanbul arasında 100 yıla yakın bir süre tarifeli seferler yapan ve “Raylar Üzerindeki Saray” olarak tanımlanan Orient Ekspres 1982 yılından bu yanai sürdürdüğü nostalji seferleri kapsamında dün 16.00’da Sirkeci Garı’na geldi.





Biri Türk 100 yolcusuyla yarım saat rötarla İstanbul’a varan ‘ünlü tren’, yarın 15.05’de Sirkeci Garı’ndan ayrılarak Venedik’e hareket edecek.





Her yıl Eylül ayında nostalji seferi yapan Orient Ekspresi 2 Eylül’de Paris’ten, Budapeşte, Bükreş ve Varna güzergahını izleyerek İstanubul’a ulaştı. Sirkeci Garı’nda mehter takımının konseriyle karşılanan Orient Ekspres yolcuları kırmızı halı üzerinden salona alındı ve lokum, kahve, çay ikram edildi. Yolcular daha sonra kalacakları otellere gittiler.





8 yataklı vagon,2 salon vagonu, 1 bar vagonu ve 3 restoran vagonu olan 5 yıldızlı trenle yapılan yolculuk ücreti 8 bin Euro’dan başlıyor. Paris’te Avrupa Birliği’nde asistan olarak çalışan Nilüfer Lerisson, eşi Didier Lerisson’la geldiği garda, İstanbul’a ilk kez trenle geldiğini belirterek, “Rüya gibiydi. Başta böyle olacağına inanamıyordum. Bir peri masalından çıkmış gibiyim” diye konuştu.



Tarihi tarifeli seferler





Birçok film ve romana kaynak olan Orient-Express 1883 yılında Paris’ten ilk seferine başladı ve 1977’ye kadar seferlerini sürdürdü. Birinci Dünya Savaşı sırasında sefer yapamadı. Savaş ardından Almanya’nın teslim anlaşması 2419 numaralı vagonda imzalandı. 2. Dünya Savaşı’nda ise bu kez Hitler Fransa’ya teslim anlaşmasını bu vagonda imzalattı.







