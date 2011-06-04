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Dünya

EN TEHLİKELİ MİLİTANLARDAN KAŞMİRİ ÖLDÜRÜLDÜ DERA İSMAİL HAN (A.A)

04 Haziran 2011 18:34

-EN TEHLİKELİ MİLİTANLARDAN KAŞMİRİ ÖLDÜRÜLDÜ DERA İSMAİL HAN (A.A) - 04.06.2011 - Pakistan'da El Kaide terör örgütü üyesi ve dünyanın en tehlikeli militanlarından biri olarak nitelendirilen İlyas Kaşmiri, ABD'nin insansız uçakla düzenlediği hava saldırısında öldürüldü. Örgütten faksla yabancı ajanslara gönderilen açıklamada, Kaşmiri'nin Güney Veziristan'daki saldırıda ''şehit olduğu'' ve ABD'den intikam alınacağı kaydedildi. Pakistanlı bir istihbarat yetkilisi de Kaşmiri'nin, saldırıda öldürülen 9 militan arasında olduğunu söyledi. Pakistan'da en çok aranan 5 militandan biri olan Kaşmiri'nin ölümünün, Usame bin Ladin'in öldürülmesinden sonra örgüte ikinci darbe olduğu ifade ediliyor.

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