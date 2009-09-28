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Yaşam

En sinirlendiren internet alışkanlıkları!

Bilgisayar kullanıcılarını en çok “Bunu birçok kişiye gönderin” konulu zincirleme e-postalar çileden çıkarıyor.

28 Eylül 2009 03:00

Münih'te yapılan ankete göre bilgisayar kullanıcılarını en çok “Bunu birçok kişiye gönderin” konulu zincirleme e-postalar çileden çıkarıyor.

1600 kişiyle anket

Yahoo firmasının Almanya-Münih Ofisi tarafından 1600 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen bir anket, e-posta kullanıcılarını en sinirlendiren beş internet alışkanlığını ortaya koydu. Araştırmaya göre, e-posta kutularını kontrol etmek için bilgisayar başına oturanları en sinirlendiren durum, “Bunu gönderebildiğiniz kadar çok kişiye gönderin” konulu zincirleme e-postalar.

Kötü imla öfkelendiriyor

Anketin sonucuna göre, kullanıcıların yüzde 64’ü zincirleme e-postalara tahammül edemiyor.

Çileden çıkaran internet alışkanlıklarında sıralama ise şöyle devam ediyor:

2- Özellikle gençler tarafından sıklıkla kullanılan LOL (Laughing Out Loud/yüksek sesle gülmek) gibi birtakım kısaltmalar.

3- Bitmek bilmeyen uzun e-postalar.

4- İzinsiz e-posta iletmek (forward).

5- Kötü imla.

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