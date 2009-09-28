En sinirlendiren internet alışkanlıkları!

Münih'te yapılan ankete göre bilgisayar kullanıcılarını en çok “Bunu birçok kişiye gönderin” konulu zincirleme e-postalar çileden çıkarıyor.

1600 kişiyle anket

Yahoo firmasının Almanya-Münih Ofisi tarafından 1600 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen bir anket, e-posta kullanıcılarını en sinirlendiren beş internet alışkanlığını ortaya koydu. Araştırmaya göre, e-posta kutularını kontrol etmek için bilgisayar başına oturanları en sinirlendiren durum, “Bunu gönderebildiğiniz kadar çok kişiye gönderin” konulu zincirleme e-postalar.

Kötü imla öfkelendiriyor



Anketin sonucuna göre, kullanıcıların yüzde 64’ü zincirleme e-postalara tahammül edemiyor.



Çileden çıkaran internet alışkanlıklarında sıralama ise şöyle devam ediyor:



2- Özellikle gençler tarafından sıklıkla kullanılan LOL (Laughing Out Loud/yüksek sesle gülmek) gibi birtakım kısaltmalar.



3- Bitmek bilmeyen uzun e-postalar.



4- İzinsiz e-posta iletmek (forward).



5- Kötü imla.

