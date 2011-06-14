En sık görülen 10 rüya ve anlamları

T24 - Avustralyalı psikolog Ian Wallece, 30 yıllık kariyerinde danışanlarına analiz ettiği 100 bin rüya içinde en sık rastladığı 10 rüyayı ve anlamlarını İngiliz Daily Mail gazetesine açıkladı.
İşte o rüyalar:1- Kovalanmak:
Kaçmaya çalışılan şey kişinin kendisine ait bir düşüncesidir ve bundan kaçması mümkün değildir. Kovalanmak, yüzleşmekten korkulan bir durumu ifade eder. 2- Diş düşmesi:
Dişler yalnızca gülerken veya ısırırken ortaya çıkar. Diş, özgüven kaybına uğranan bir durumu temsil eder. 3- Tuvalet bulamamak:
Açıklama ihtiyacında olup dile getirilemeyen konuya işaret eder. Tuvalet kuyruğu varsa, kişi başkalarının ihtiyaçlarını kendisinden önde tutuyordur. 4- Toplum içinde çıplak kalmak:
İşte veya ilişkide, savunmasız ve patlamaya hazır bir hali gösterir.5- Sınava hazırlıksız yakalanmak:
Her görev için tam donanımlı hazırlanan kimsenin en küçük bir olasılık için bile endişelenmesini gösterir. Endişeye sebep olan başkaları değil, rüyayı görenin kendisidir.6- Uçmak:
Uzun zamandır yük olan durumlardan kişinin kurtularak kuş kadar özgürleştiğini gösterir.7- Düşmek:
Otokontrolü kaybetme korkusunu temsil eder. Kişiyi ağırlaştıran sorumlulukları akışına bırakması gerektiğini gösterir.8- Arabanın kontrolünü kaybetmek:
Özellikle iş konusunda hayattaki gidişatı üstüne düşünen kişinin koşullarındaki aksaklıkları ifade eder. Ani bir kaza yapmak, kaçınılmaz bir sözleşme yapılacağını veya ayrılık geleceğini gösterir.9- Evde bilinmeyen bir oda keşfetmek:
Rüyada ev kişiyi, evin odaları da kişinin karakter ve tavırlarını sembolize eder. Bilinmeyen bir oda ise, şans getiren bir olasılık doğacağını gösterir. 10- Geç kalmak:
Kişi sorunları sürekli ertelediği ve başka uğraşlarla ilgilendiği için bu uğraşıların onu hiçbir yere taşımadığını ifade eder.