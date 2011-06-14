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Yaşam

En sık görülen 10 rüya ve anlamları

Avustralyalı psikolog Ian Wallece, 30 yıllık kariyerinde danışanlarına analiz ettiği 100 bin rüya içinde en sık rastladığı

14 Haziran 2011 03:00

T24 - Avustralyalı psikolog Ian Wallece, 30 yıllık kariyerinde danışanlarına analiz ettiği 100 bin rüya içinde en sık rastladığı 10 rüyayı ve anlamlarını İngiliz Daily Mail gazetesine açıkladı.

lucid dream

İşte o rüyalar:

1- Kovalanmak: Kaçmaya çalışılan şey kişinin kendisine ait bir düşüncesidir ve bundan kaçması mümkün değildir. Kovalanmak, yüzleşmekten korkulan bir durumu ifade eder.

2- Diş düşmesi: Dişler yalnızca gülerken veya ısırırken ortaya çıkar. Diş, özgüven kaybına uğranan bir durumu temsil eder.

3- Tuvalet bulamamak: Açıklama ihtiyacında olup dile getirilemeyen konuya işaret eder. Tuvalet kuyruğu varsa, kişi başkalarının ihtiyaçlarını kendisinden önde tutuyordur.

4- Toplum içinde çıplak kalmak: İşte veya ilişkide, savunmasız ve patlamaya hazır bir hali gösterir.

5- Sınava hazırlıksız yakalanmak: Her görev için tam donanımlı hazırlanan kimsenin en küçük bir olasılık için bile endişelenmesini gösterir. Endişeye sebep olan başkaları değil, rüyayı görenin kendisidir.

6- Uçmak: Uzun zamandır yük olan durumlardan kişinin kurtularak kuş kadar özgürleştiğini gösterir.

7- Düşmek: Otokontrolü kaybetme korkusunu temsil eder. Kişiyi ağırlaştıran sorumlulukları akışına bırakması gerektiğini gösterir.

8- Arabanın kontrolünü kaybetmek: Özellikle iş konusunda hayattaki gidişatı üstüne düşünen kişinin koşullarındaki aksaklıkları ifade eder. Ani bir kaza yapmak, kaçınılmaz bir sözleşme yapılacağını veya ayrılık geleceğini gösterir.

9- Evde bilinmeyen bir oda keşfetmek: Rüyada ev kişiyi, evin odaları da kişinin karakter ve tavırlarını sembolize eder. Bilinmeyen bir oda ise, şans getiren bir olasılık doğacağını gösterir.

10- Geç kalmak: Kişi sorunları sürekli ertelediği ve başka uğraşlarla ilgilendiği için bu uğraşıların onu hiçbir yere taşımadığını ifade eder.


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