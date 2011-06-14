En sık görülen 10 rüya ve anlamları

T24

İşte o rüyalar:Kaçmaya çalışılan şey kişinin kendisine ait bir düşüncesidir ve bundan kaçması mümkün değildir. Kovalanmak, yüzleşmekten korkulan bir durumu ifade eder.Dişler yalnızca gülerken veya ısırırken ortaya çıkar. Diş, özgüven kaybına uğranan bir durumu temsil eder.Açıklama ihtiyacında olup dile getirilemeyen konuya işaret eder. Tuvalet kuyruğu varsa, kişi başkalarının ihtiyaçlarını kendisinden önde tutuyordur.İşte veya ilişkide, savunmasız ve patlamaya hazır bir hali gösterir.Her görev için tam donanımlı hazırlanan kimsenin en küçük bir olasılık için bile endişelenmesini gösterir. Endişeye sebep olan başkaları değil, rüyayı görenin kendisidir.Uzun zamandır yük olan durumlardan kişinin kurtularak kuş kadar özgürleştiğini gösterir.Otokontrolü kaybetme korkusunu temsil eder. Kişiyi ağırlaştıran sorumlulukları akışına bırakması gerektiğini gösterir.Özellikle iş konusunda hayattaki gidişatı üstüne düşünen kişinin koşullarındaki aksaklıkları ifade eder. Ani bir kaza yapmak, kaçınılmaz bir sözleşme yapılacağını veya ayrılık geleceğini gösterir.Rüyada ev kişiyi, evin odaları da kişinin karakter ve tavırlarını sembolize eder. Bilinmeyen bir oda ise, şans getiren bir olasılık doğacağını gösterir.Kişi sorunları sürekli ertelediği ve başka uğraşlarla ilgilendiği için bu uğraşıların onu hiçbir yere taşımadığını ifade eder.