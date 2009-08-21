En sert tepki Avşar'dan: Ne biliyor ki konuşuyor?

Başbakanlığı arayıp, “Annemle, babamla konuştum. Son açılımınızı hep birlikte, canı gönülden destekliyoruz. Sürecin güzel bir şekilde tamamlanması için elimden geleni yapmaya hazırım” diyerek Kürt açılımına destek veren Sezen Aksu’ya, sanatçı cephesinden tepki geldi. Aksu dahil, görüşler şöyle:



Sezen Aksu:“Babam bize ‘Övgünüzü de tepkinizi de gösterin’ derdi. Ben de bunu sık sık yaparım zaten. Burada da çok cesur bir adım olduğunu düşündüğüm için, Başbakan’ın özel kalemini aradım ve ilettim. Hatta Başbakan’ı bağlamayı istediler ama ‘Gerek yok, bu duygularımı kendisine iletin’ diye not bıraktım.”



Açılım var da, bilen yok



Hülya Avşar: “Açılımın ne olduğunu bilmiyorlar, kimse bilmiyor. Sezen Aksu bununla ilgili yorum yapmış ama kendisi de içeriğini bilmiyor. Sezen’in böyle bir yükü üzerine almaması gerekirdi. Neden yorum yapıyor? Ne biliyor ki konuşuyor? Kürt açılımı konusunda Sezen Aksu en son yorum yapan arkadaşımız olmalıdır. Kendisi Kürtçe söylediği şarkılarla açılımını zaten yaptı, destek verdi. Kürt açılımı var da, ne olarak var? Bizlere de açıklasınlar, biz de bilelim. Doğru olduğunu bildiğim tek şey var, çocuklarımızın artık ölmemesi gerektiği. Söyleyeceğim en önemli açılım budur. Hükümet bunu gerçekleştirirse, maddelerini ortaya koyarsa, yıllar sonra Özal’ın açılımlarından nasıl övgüye bahsediliyorsa, Başbakan’ınkinden de öyle bahsedilir. Ama ortada olmayan bir şeyin yorumunu yapmak kimseye düşmez.”



Ortada hiçbir şey yok



Yavuz Bingöl: “Kürt sorunu bir gecede çözülecek iş değil. Bu iktidar bunu sahipleniyor, bunu çözeceklerini söylüyor. Ortada henüz hiçbir şey yok. ‘Bunu çizdim, oynamıyorum’ da diyebilirler, kaçabilirler. Aydınlıkçı, ilerici, devrimci, demokrat, sosyalist ve Marksist insanları da içlerine almaları gerekir. Her kesimden insanı katmazlarsa, bu iş zaten olmaz. Askerlerimizin şehit olmaması, gözyaşlarının dinmesi, 30 yıldır akan su kanın durması gerek tabii. Anne yürekleri Türk ve Kürt olarak yanıyor. Hükümet bunu üç sendikacı ve iki parti ile görüşme yaparak başaramaz. Bu işi AKP tek başına zaten çözemez.”

Kimse içeriğini bilmiyor



Tarık Akan: “Ortada henüz bir şey yok. Açılım diyorlar, neyin açılımı? Maddeleri ortaya koysunlar, ondan sonra biz de fikir ve düşüncelerimizi söyleyelim. Ne olduğunu bilmediğimiz konu hakkında ne söyleyebiliriz ki? Şu an benim söyleyebileceğim bir şey yok. Bekleyip göreceğiz.”

Önce açıklansın



Müjdat Gezen: “Açılımın ne olduğu ve açıklandığı gün fikrimi açıklayacağım. Şu an ortada bir şey yok. Buna da söylenecek söz yok.”