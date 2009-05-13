En seksi sunucu

Natalia Vodianova fotoğrafları - FOTOGALERİ

Forbes’un en çok kazanan mankenler listesinde yer alan Natalia Vodianova, Eurovision tarihinin en güzel sunucusu ilan edildi.Natalia Vodianova yarışmayı Andrey Malakhov ile beraber sunacak.Fakir, ama güzeller güzeli genç kızın herkesin gözlerini kamaştıracak bir prensese dönüşmesi sadece masallarda olmuyor. Doğup büyüdüğü Nizhny Novgorod'un kent pazarında meyve satarken keşfedilip kısa zamanda podyumların gözde mankeni olan Natalia Vodiavona'nın hayatı da tıpkı bir peri masalı gibi. 2004 Pirelli takvimindeki nefes kesen pozları, Loreal ve Calvin Klein'ın yüzü olan Vodianova, dünyanın en güzel kadınlarından biri. Supernova olarak tanınan Vodianova Harper's Bazaar dergisi tarafından 2007'nin en tarz sahibi kadını seçildi. Hem de Thandie Newton, Agyness Deyn and Helen Mirren ve Lily Allen gibi rakiplerini geride bırakarak.1982 doğumlu Vodianova, 2002 yılında mavi kanlı bir İngiliz ailenin oğlu olan Justin Portman ile evlendi. Lucas Alexander adında bir oğlu ve Neva adında bir kızı var. Üçüncü oğlu Victor ise geçen eylül ayında dünyaya geldi.