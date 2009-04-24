En seksi kadın Cheryl Cole

Bu yıl 15'inci kez yapılan FHM anketinde yaklaşık 10 milyon oy kullanıldı. Derginin, dünyanın en güzel 100 kadınını için hazırladığı 52 sayfalık Haziran sayısı ise şimdiden satışa sunuldu.Derginin hazırladığı listede ilk sırayı Girls Aloud grubundan şarkıcı Cheryl Cole kazandı.Chelsea'li ünlü futbolcu Ashley Cole ile evli olan Cheryl Cole, son üç yılda FHM listesinde birinciliğe ulaşan ilk İngiliz oldu.