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En seksi kadın Cheryl Cole

Dünyaca ünlü erkek magazin dergisi FHM, 2009 yılında dünyanın en seksi kadınlarını seçti.

24 Nisan 2009 03:00

Dünyaca ünlü erkek magazin dergisi FHM, 2009 yılında dünyanın en seksi kadınlarını seçti.

2009 yılının en seksi 10 kadını - FOTOGALERİ

Cheryl Cole fotoğrafları - FOTOGALERİ

Bu yıl 15'inci kez yapılan FHM anketinde yaklaşık 10 milyon oy kullanıldı. Derginin, dünyanın en güzel 100 kadınını için hazırladığı 52 sayfalık Haziran sayısı ise şimdiden satışa sunuldu.

Derginin hazırladığı listede ilk sırayı Girls Aloud grubundan şarkıcı Cheryl Cole kazandı.

Chelsea'li ünlü futbolcu Ashley Cole ile evli olan Cheryl Cole, son üç yılda FHM listesinde birinciliğe ulaşan ilk İngiliz oldu.

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