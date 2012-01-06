En seksi kadın 600 bin dolara geliyor



T24- Transformers ve Jonah Hex gibi dünyaca ünlü filmlerin yıldızı Megan Fox, ilk kez Türkiye’ye geliyor.







Vatan'ın haberine göre, GQ, Esquire ve Rolling Stone başta olmak üzere pek çok derginin en seksi oyuncu seçtiği Fox, Doritos Fritos’un yeni reklam yüzü oldu. Ocak ayının 3. Haftası İstanbul’da olacak olan oyuncu çekimler için 2 gün İstanbul’da kalacak.

Huysuz Virjin tiplemesiyle ünlü Seyfi Dursunoğlu ile kamera karşısına geçecek olan Megan Fox’un

çekimler için 600 bin dolara anlaştığı öğrenildi.

