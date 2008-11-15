En seksi barış elçisi

Birleşmiş Milletler (BM) Sözcü yardımcılarından Ferhan Hak tarafından yapılan açıklamada, Genel Sekreter Ban Ki-Mun’un Theron’u BM Barış Elçisi olarak seçtiği belirtildi. Hak, Theron’un özellikle kadınlara karşı şiddetin durdurulması konusuna yoğunlaşacağını söyledi.





Esquire dergisi tarafından geçen yıl “Dünyada Hayatta Olan En Seksi Kadın” seçilen Theron, özellikle doğduğu ülke olan Güney Afrika Cumhuriyeti’nde sosyal çalışmalarda bulunan bir aktivist olarak tanınıyor.



Theron’un küçük yaşta aile içi şiddete tanıklık ettiği ve annesinin, kendisine saldıran alkolik babasını silahla vurduğu biliniyor. Aktris 2003 yılında “Monster” adlı filmde bir seri katili canlandırdığı rolle Oscar ödülü almıştı.



BM’de hafta başında yapılacak törende Theron resmen Barış Elçisi olarak açıklanacak.



BM’nin barış elçilerinin sayısı Theron’la birlikte 10’a yükseldi. Diğer elçiler ise George Clooney, Michael Douglas, müzisyenler Daniel Barenboim, Midori Goto ve Yo-Yo Ma, yazarlar Paulo Coelho ve Elie Wiesel, Ürdün prensesi Haya Bint El Hüseyin ve doğabilimci Jane Goodall.