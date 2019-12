En seksi 10 tarz

Kadınların bir türlü vazgeçmediği erkeklerin ise seksi bulduğu tarzları merak ediyor musunuz?



Bazı trendler o kadar tutuldu ki, büyük olasılıkla önümüzdeki sezonda aynı güzellik akımlarını takip edeceğiz. Trend dergisi sizin için en seksi 10 tarzı yazdı.



1. Kedi gözler



Özelliği: Ünlülerin makyözü Matin, sadece dokundurulmuş etkisi verilen bir eyeliner’ın yüzünüzü vurguladığını belirtiyor.



Uygulama: Üst kirpiklerin diplerine krem bazlı bir eyeliner çekin. Çektiğiniz bu çizgiyi bir santimetre kadar dışarıya taşırarak, ucunu kaşınıza doğru kalkık halde bırakın. Yumuşak renklerde göz farları ve siyah bir maskara ile görünümünüzü tamamlayın.



2. Yandan atkuyruğu



Özelliği: Saç uzmanı Ken Paves, eskiden at kuyruğunun saçın cansızlığını saklamak için yapıldığını söylüyor. Ancak günümüzde yandan toplanan bir at kuyruğu taze ve seksi bir görünüm kazandırıyor.



Uygulama: Sabitleyici bir saç jölesi kullanın. Ardından saçınızı kulağınızın altında toplayın ve lastik bir bant ile tutturun. Çok fazla derli toplu görünmemesine dikkat etmelisiniz.



3. İpeksi dalgalar



Özelliği: Herbal Essencesin stilisti Ashley Javier, bu harika dalgaların parlak göründüğünü ve her erkeğin dokunmak isteyeceği kadar yumuşak ve baştan çıkarıcı olduğunu belirtiyor.



Uygulama: Nemli saçınıza köklerinden ucuna kadar hacim veren bir köpük uygulayın. Saç kurutma makinesiyle kuruttuktan sonra, tutamlarınızı kıvırın ve dalgaları hafifçe tarayın.



4. Kısa küt saç



Özelliği: Ünlülerin saç stilisti Oscar Blandi, kısa ve küt olan bu modern saç kesiminin yanakları ve gözleri ortaya çıkardığını belirtiyor.



Uygulama: Saçınızın tepesini hafifçe kabartarak dağınık bir hava verebilirsiniz. Elektriklenmeyi önlemek için yumuşatıcı bir sprey uygulayın.



5. Frambuaz renkli dudaklar



Özelliği: Makyöz Rachel Goodwin, frambuaz renkli dudakların yüze ciddi ama abartısız bir ifade kattığını söylüyor.

Uygulama: Solmasını veya tamamen silinmesini engellemek için rujunuzu uygulamadan önce dudağınıza kompakt fondöten uygulayın. Rujunuz dağılırsa, kapatıcı bir kalem ile düzeltebilirsiniz.



6. Kalın kaşlar



Özelliği: Ünlülerin makyörü Tim Quin, güçlü bir ifade verilmiş kaşların yüzü çerçeveleyeceğini, böylece çevrenizdekilerin ilgisini üzerinize çekebileceğinizi belirtiyor.



Uygulama: Kaşlarınızı daha dolgun göstermek istiyorsanız, kaşlar için özel üretilen renkleri kullanmalısınız. Köklerinizden bir ton daha koyu renk bir farı, kaşlarınızın kalın kısmına sürün. Daha açık bir rengi de incelen şeffaf bir kaş jeli ile kaşlarınızı düzeltin.



7. Metalik gözler



Özelliği: Makyaj uzmanı Mally Roncal, metal bazlı göz farlarının da dumanlı gözler kadar bakışları üzerine çekebileceğini hatırlatıyor.



Uygulama: Simleri sabitlemek için göz çevrenize kapatıcı uygulayın. Ardından göz kapağınıza parlak bir renk sürün. Gümüş tonları açık renklerde göze çarparken, koyu tonlar bronz rengi ortaya çıkartır.



8. Dağınık Tutamlar



Özelliği: Ünlülerin kuaförü Ted Gibson, doğal halde değişik yönlere taranmış gibi duran saç uçlarının müthiş seksi bir hava kattığını söylüyor.



Uygulama: Bu dokuyu nemli saça hacim veren bir şekillendirici ile elde edebilirsiniz. Saç kurutma makinesiyle kuruttuktan sonra bazı tutamlarınızın ucunu yuvarlak bir fırça ile kıvırın. Geri kalanları olduğu gibi bırakın.



9. Flörtöz kaküller



Özelliği: Kuaför Byron Williams, ister yana yatırılmış olsun, ister ortadan ayrılmış, kakülün yüzü ön plana çıkaracağını vurguluyor.



Uygulama: Kendinize en çok yakıştırdığınız saç şeklini bulmak için ıslakken saşlarınızla bir süre oynayın ve sonrasında büyük bir fırça yardımıyla onları kurutun. Elektriklenmeyi ve kabarmayı önlemek için saç uçlarınızı yumuşaklık katan şekillendirici bir serum ile şekillendirin.



10. Işıldayan cilt



Özelliği: Dünya çapında renk yöneticisi olan Jillian Dempsey, ciltteki hafif parlaklığın herkese çekici bir ışıltı kazandıracağını söylüyor.



Uygulama: Önce cildinizi yumuşatmak için renkli bir nemlendirici kullanın. Parmaklarınızı kullanarak pembe renkli bir krem allığı yanaklarınıza uyguladıktan sonra, üzerine dore renklerde bir pudra sürebilirsiniz.