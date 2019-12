'En şanslı takım biziz'

Trabzonspor'un savunma oyuncusu Egemen Korkmaz, ligde şampiyon olabileceklerini ve bu konuda en şanslı takım olarak kendilerini gördüklerini söyledi.



Egemen Korkmaz, bordo-mavili kulübün internet sitesinde yaptığı açıklamada, sezon sonuyla ilgili şimdiden büyük konuşmak istemediğini belirterek, "Şampiyon olabiliriz. Açıkçası bu konuda en şanslı takım olarak kendimizi görüyorum. Ama kesin olacağız diye şartlanmamak gerekiyor" dedi.



Şampiyonluğa şartlanıldığı zaman maçlara daha farklı şekilde hazırlanıldığını ifade eden Egemen, "Böyle olunca bu baskıyı kaldıramayanlar olabilir. Başkanımızın görüşüne katılıyorum. İlk hedef Avrupa Kupaları ama şampiyon olursak da 'hayır' demeyiz. İnşallah her şey beklediğimiz gibi olur" diye konuştu.



Sezon başı koydukları hedef doğrultusunda ilerlediklerini dile getiren Egemen, şöyle devam etti:



"Her maçı tek tek değerlendiriyoruz. Şimdi önümüzde Denizlispor maçı var. Bu müsabakaya da diğerleri gibi hazırlanacağız. Farklı bir motivasyon olmayacak. Ancak kağıt üzerinde favori gözükmemiz aldatıcı olmasın. Ligde her takım birbirini yenebiliyor. Bunun örneklerini çok gördük. Onun için ciddiyetten taviz vermeden sonuca gitmeye çalışacağız. Sonuç olarak Trabzonspor her maça kazanmak için çıkar. Zaman zaman iyi, zaman zaman kötü oynuyoruz. Bazen iyi oynayıp puan kaybediyoruz, bazen de kötü oynayıp puan anlamında hedefe ulaşabiliyoruz. Ama bizim bir standardımız var. Mücadeleci yapımızdan asla taviz vermiyoruz. En kötü oynadığımız maçta bile mücadele gücümüz yüksek oluyor."



BEŞİKTAŞ MAÇI



Beşiktaş maçında istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını belirten Egemen, "Oyunun genelinde bugüne kadar sergilediğimiz olumlu futbolu yansıtamadık. Öne geçtikten sonra daha geride rakibimizi karşılamaya başladık. Skoru buna rağmen koruyabilirdik. Beşiktaş muhteşem oynayarak beraberliği elde etti düşüncesine de katılmıyorum. Net bir gol pozisyonları yok. Sadece duran toplarla gol aradılar. Arkamıza atılan paslarla veya bizi geçerek kaleciyle karşı karşıya kalamadılar" dedi.



Egemen, takım olarak savunma yapmaya çalıştıklarını ifade ederek, "Atakları karşılarken biz, gol atarken diğer oyuncular ön plana çıkıyor ama bizim takımımızda savunma, orta saha veya hücum ayrımı bulunmuyor. Takım olarak mücadele ediyoruz. Umut'un, ben ve Song'un arkasından top çıkardığı oluyor. Bizim de yan toplarda gol aradığımız anlar var. Hocamız da hep aynı şeyi söylüyor. Bizim müdafaamız en uçtaki oyuncudan başlıyor. Bu konuda takım olarak başarılı olduğumuzu düşünüyorum" diye konuştu.



"DİĞER OYUNCULAR BİZE İMRENİYOR"



Maç sonları kolbastı oynamanın kendilerine büyük bir zevk verdiğini anlatan Egemen, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Maç önceleri, 'inşallah bu maçı kazanır da yine hep beraber kolbastı oynarız' diye dua ediyorum. Kolbastıyı çok seviyorum. Arkadaşlarım, akrabalarım, tanıdığım futbolcular bana hep kolbastıyı soruyorlar. Aynı zamanda imreniyorlar. Bazı futbolcu arkadaşlarım beni arayarak 'sizin maç bitse de kolbastı oynamanızı izlesek' diyorlar. Farklı bir takımdaki futbolcu, müziği dinlemek ve o oyunu görmek için maçımızı izliyor. Biz de elimizden geldiğince, doğal olarak sevincimizi yansıtıyoruz. Kazandığımız sürece böyle devam edecek."



Egemen, taraftarla arasında özel bir bağın bulunduğunu kaydederek, "Taraftarların beni çağırmaları güzel bir duygu. Ben de onlara yakınım. Son iki maçtır ortak bir şekilde hareket etmemiz bundan. Eski takımımda da bu tür davranışlarım vardı. Özellikle kazanılan bir maçın ardından kocaman bir stadyumun benim hareketlerimle coşması inanılmaz büyük bir mutluluk" dedi.