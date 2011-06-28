-EN SAKİN ŞEHİRLER: GÖKÇEADA, TARAKLI, GÖKÇEADA, YENİPAZAR VE AKYAKA MUĞLA (A.A) - 28.06.2011 - Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi, Sakarya'nın Taraklı, Çanakkale'nin Gökçeada, Aydın'ın Yenipazar ve Muğla'nın Akyaka beldelerini ''Cittaslow'' (sakin şehir) ilan etti. Akyaka Belediye Başkanı Ahmet Çalca, AA Muhabirine yaptığı açıklamada, beldenin ''Sakin Kent'' seçilmesinin gurur verici olduğunu ifade ederek, var olan kaynakların geleceğe taşınmasının yegane görevleri olduğunu söyledi. Yerel gündem ve katılımcı bütçe çalışmaları ile ''Akyaka Vizyonu'' oluşturduklarını belirten Çalca, ''Türkiye'nin ilk Cittaslow Kenti olan Seferihisar ile irtibata geçtik. 2 yıldır sivil toplum kuruluşları ile sakin kent bilgilendirme çalışmaları yürüttük. 2010 yılı Nisan ayında beldemizde yapılan referanduma katılan 911 kişinin yüzde 95'inin 'evet' oyu kullanması sonucu beldemizin Sakin Kent olması yolunda ilk adımı attık'' dedi. -AKYAKA İLE BİRLİKTE 4 BELDENİN BAŞVURUSU KABUL EDİLDİ- 9 Şubat'ta Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi'ne başvuru yaptıklarını hatırlatan Çalca, ''Uluslararası Sakin Kentler Birliği Genel Sekreterliği tarafından Akyaka'nın da içinde bulunduğu Türkiye'den 4 belde 'Sakin Kent' ilan edilmiştir'' diye konuştu. Çalca, uluslararası Cittaslow ağına dahil olmayı hedefleyen Akyaka beldesi ile birlikte Taraklı (Sakarya), Gökçeada (Çanakkale), Yenipazar'ın (Aydın) Sakin Kent başvurularının kabul edilerek sertifikalarının Polonya'nın başkenti Varşova'da yapılan Cittaslow Genel Kurulu'nda başvuru sahiplerine teslim edildiğini bildirdi. Sakin Kent'in Akyaka'ya gönül veren herkesin sorumluğunun tescili olduğuna işaret eden Çalca, ''Sakin kent, Akyaka için yaşam standardının tescili. Çünkü Akyaka'mız bir kıyı kasabası olmasına rağmen var olan değerlerini de geleceğe taşıması açısından büyük önem arz etmekte. Biz geçtiğimiz hafta içerisinde Polonya'nın başkenti Varşova'da yapılan Cittaslow Genel Kuruluna katılarak Türk delegasyonları olarak sertifikalarımızı aldık. Cittaslow yaşama standardının bir ölçüsü'' görüşünü aktardı. -''GELENEKSEL DEĞERLERİMİZİ VE MİMARİ KİMLİĞİMİZİ KORUYACAĞIZ''- Çalışmaları sürdürürken geleneksel değerler ile birlikte beldenin mimari kimliğini koruyacaklarını anlatan Belediye Başkanı Çalca, sözlerini şöyle tamamladı: ''Kendi farklılıklarının farkına varan kentlerin oluşturduğu Cittaslow Birliği gelişmenin ve ilerlemenin çevreye ve doğaya saygılı kalarak da mümkün olduğunu gösteren mükemmel örnekler taşıyor. Dünyanın en modern projelerinden biri olan Cittaslow Kentler Birliği, kentlerin kendi kimliklerini, özelliklerini, tarihlerini ve yaşam tarzlarını korumalarını sağlarken bir yandan da ön plana çıkarmalarını destekleyerek kültürlerin korunmasına da yardımcı oluyor. Beldemizi sahip olduğu eşsiz doğal güzelliklere, yükselteceğimiz bilinçli yaşama kültürümüzü katarak dünyaya insanların haz alarak yaşadığı bir butik tatil beldesi olarak tanıtabiliriz.''