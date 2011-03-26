En renkli Meclis'e doğru

T24 - Ankara'da seçim yarışı hızlanıyor. Aday adayları arasında büyük heyecan yaşanıyor. AK Parti, CHP ve MHP’de başvurular sona erdi. Listelere bakılırsa seçim sonrası gelmiş geçmiş en renkli Meclis'le karşı karşıya kalabiliriz. Yargılananlar, yargılayanlar, gazeteciler, şarkıcılar, sporcular siyasete soyundular.
İşte adaylar...
Uğradığı silahlı saldırıdan sonra hastanede tedavisi süren İbrahim Tatlıses, AK Parti'den aday adayı oldu
Ergenekon davasından tutuklu bulunan Cumhuriyet gazetesi yazarı Mustafa Balbay-CHP
Balyoz davasından cezaevinde olan emekli Tuğgeneral Engin Alan-MHP
Sanatçı Ali Rıza Binboğa-CHP
Halk Müziği Sanatçısı Sabahat Akkiraz- CHP
Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarı Muammer Güler-AK Parti
Ergenekon davasından tutuklu bulunan Tuncay Özkan-CHP
Eski milli futbolcu Hakan Şükür-AK Parti
Eski Erzincan Başsavcısı İlhan Cihaner-CHP
Kamu Sen Başkanı Brican Akyıldız-MHP
Sanatçı Tolga Çandar-CHP
Ankara Ticaret Odası Başkanı Sinan Aygün-CHP
HAK İş Genel Başkanı Salim Uslu-AK Parti
YARSAV Başkanı Emine Ülker Tarhan-CHP
Ergenekon davasından tutuklu Prof. Dr. Mehmet Haberal-CHP
Balık Ayhan olarak tanınan Ayhan Küçükboyacı-AK Parti
TOKİ Başkanı Erdoğan Bayraktar-AK Parti
DİSK Başkanı Süleyman Çelebi-CHP
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkan Vekili Prof. Dr. İlhan Yerlikaya-AK Parti
Grup Yorum'un eski solisti Hilmi Yarayıcı-CHP
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Eski Başkanvekili Kadir Özbek-CHP
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürü Recep Biçer-AK Parti
Emniyet Genel Müdürü Oğuz Kağan Köksal-AK Parti
Öldürülen DİSK'in Kurucu Başkanı Kemal Türkler'in kızı Nilgün Türkler-CHP