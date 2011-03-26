En renkli Meclis'e doğru

T24

İşte adaylar...



Uğradığı silahlı saldırıdan sonra hastanede tedavisi süren İbrahim Tatlıses, AK Parti'den aday adayı olduErgenekon davasından tutuklu bulunan Cumhuriyet gazetesi yazarı Mustafa Balbay-CHPBalyoz davasından cezaevinde olan emekli Tuğgeneral Engin Alan-MHPSanatçı Ali Rıza Binboğa-CHPHalk Müziği Sanatçısı Sabahat Akkiraz- CHPKamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarı Muammer Güler-AK PartiErgenekon davasından tutuklu bulunan Tuncay Özkan-CHPEski milli futbolcu Hakan Şükür-AK PartiEski Erzincan Başsavcısı İlhan Cihaner-CHPKamu Sen Başkanı Brican Akyıldız-MHPSanatçı Tolga Çandar-CHPAnkara Ticaret Odası Başkanı Sinan Aygün-CHPHAK İş Genel Başkanı Salim Uslu-AK PartiYARSAV Başkanı Emine Ülker Tarhan-CHPErgenekon davasından tutuklu Prof. Dr. Mehmet Haberal-CHPBalık Ayhan olarak tanınan Ayhan Küçükboyacı-AK PartiTOKİ Başkanı Erdoğan Bayraktar-AK PartiDİSK Başkanı Süleyman Çelebi-CHPRadyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkan Vekili Prof. Dr. İlhan Yerlikaya-AK PartiGrup Yorum'un eski solisti Hilmi Yarayıcı-CHPHakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Eski Başkanvekili Kadir Özbek-CHPMilli Piyango İdaresi Genel Müdürü Recep Biçer-AK PartiEmniyet Genel Müdürü Oğuz Kağan Köksal-AK PartiÖldürülen DİSK'in Kurucu Başkanı Kemal Türkler'in kızı Nilgün Türkler-CHP