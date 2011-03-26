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Politika

En renkli Meclis'e doğru

Yargılananlar, yargılayanlar, gazeteciler, şarkıcılar, sporcular siyasete soyundular...

26 Mart 2011 02:00

T24 - Ankara'da seçim yarışı hızlanıyor. Aday adayları arasında büyük heyecan yaşanıyor. AK Parti, CHP ve MHP’de başvurular sona erdi. Listelere bakılırsa seçim sonrası gelmiş geçmiş en renkli Meclis'le karşı karşıya kalabiliriz. Yargılananlar, yargılayanlar, gazeteciler, şarkıcılar, sporcular siyasete soyundular.



İşte adaylar...




Uğradığı silahlı saldırıdan sonra hastanede tedavisi süren İbrahim Tatlıses, AK Parti'den aday adayı oldu

Ergenekon davasından tutuklu bulunan Cumhuriyet gazetesi yazarı Mustafa Balbay-CHP

Balyoz davasından cezaevinde olan emekli Tuğgeneral Engin Alan-MHP

Sanatçı Ali Rıza Binboğa-CHP

Halk Müziği Sanatçısı Sabahat Akkiraz- CHP

Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarı Muammer Güler-AK Parti

Ergenekon davasından tutuklu bulunan Tuncay Özkan-CHP

Eski milli futbolcu Hakan Şükür-AK Parti

Eski Erzincan Başsavcısı İlhan Cihaner-CHP

Kamu Sen Başkanı Brican Akyıldız-MHP

Sanatçı Tolga Çandar-CHP

Ankara Ticaret Odası Başkanı Sinan Aygün-CHP

HAK İş Genel Başkanı Salim Uslu-AK Parti

YARSAV Başkanı Emine Ülker Tarhan-CHP

Ergenekon davasından tutuklu Prof. Dr. Mehmet Haberal-CHP

Balık Ayhan olarak tanınan Ayhan Küçükboyacı-AK Parti

TOKİ Başkanı Erdoğan Bayraktar-AK Parti

DİSK Başkanı Süleyman Çelebi-CHP

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkan Vekili Prof. Dr. İlhan Yerlikaya-AK Parti

Grup Yorum'un eski solisti Hilmi Yarayıcı-CHP

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Eski Başkanvekili Kadir Özbek-CHP

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürü Recep Biçer-AK Parti

Emniyet Genel Müdürü Oğuz Kağan Köksal-AK Parti

Öldürülen DİSK'in Kurucu Başkanı Kemal Türkler'in kızı Nilgün Türkler-CHP


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