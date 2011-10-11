En popüler isim Che



T24 - İngiliz sanat tarihçisi ve Oxford Üniversitesi öğretim üyesi Martin Kemp, ‘İsa’dan kolaya imaj nasıl ikon olur’ kitabıyla dünyanın en popüler 11 ikonunu sıraladı. Listede yer alan ikinci ismi sosyalist devrimci hareketin simgesi Che oldu.





İlk sırada Hz. İsa’nın yer aldığı listede Che Guevara’nın kültürel bir fenomen haline gelen fotoğrafı, Amerikan bayrağı ve Leonardo Da Vinci’nin Mona Lisa portresi de bulunuyor.



Listeyi hazırlarken batı tarzı bir bakış açısını ele aldığını belirten profesör, bu açıdan bakma sebebini ise dünya medyasının aslında bu kaynaktan beslenmesi ve toplumları bu şekilde domine etmesine bağlıyor.



Kitabında yer verdiği 11 ikonun tarihçesini de detaylıca inceleyen Kemp, oturan Buda imajının da birçok çevrede popüler olduğunu, ancak tüm dünyada ilk 11 listesine girecek kadar bilinmediği için listeye dahil etmediğini açıkladı.



En popüler 11 ikon



Hz. İsa ,Che, Mona Lisa, Aslan, Kalp, Haç,Vietnamlı çıplak kız, Amerikan bayrağı, Coca Cola şişesi, DNA, E=mc²





