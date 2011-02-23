-EN PAHALI BENZİN TÜRKİYE'DE TBMM (A.A) - 23.02.2011 - Türkiye, Avrupa ülkeleri arasında 1,90 avro ile benzinin en yüksek fiyattan satıldığı ülke konumunda. Türkiye'yi 1,58 avro ile Yunanistan, 1,56 avro ile Hollanda, 1,50 avro ile Danimarka, 1,48 avro ile Finlandiya, 1,47 avro ile İsveç ve Almanya izliyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, CHP Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek'in benzin fiyatlarına ilişkin soru önergesine, yazılı yanıt verdi. Yıldız, Türkiye ile AB üyesi ülkelerdeki benzin fiyatlarını sıraladı. Buna göre Türkiye, Avrupa'da vergili fiyat olan 1,90 avro ile benzinin en pahalı satıldığı ülkelerin başında yer alıyor. Türkiye'yi 1,58 avro ile Yunanistan, 1,56 avro ile Hollanda, 1,50 avro ile Danimarka, 1,48 avro ile Finlandiya, 1,47 avro ile İsveç ve Almanya izliyor. Belçika'da benzin fiyatı 1,46 avro, İngiltere'de 1,45 avro, Portekiz'de 1,44 avro, İtalya'da 1,42 avro, Fransa'da 1,41 avro, İrlanda'da 1,32 avro, Çek Cumhuriyeti'nde 1,31 avro, Macaristan'da 1,31 avro, Slovakya'da 1,31 avro, Malta'da 1,27 avro, Slovenya'da 1,26 avro, Litvanya'da 1,25 avro, İspanya ve Avusturya'da 1,24 avro, Lüksemburg'ta 1,23 avro, Polonya'da 1,20 avro, Estonya'da 1,19 avro, Romanya'da 1,14 avro, Letonya ve Kıbrıs'ta 1,13 avro ve Bulgaristan'da 1,09 avro.