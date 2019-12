'En önemli 3. ölüm nedeni intihar'

T24 -

Yenilmez, Türkiye Psikiyatri Derneğince Antalya'da düzenlenen 14. Bahar Sempozyumu'ndaki sunumunda, kültürler arası farklar görülse de intiharın pek çok ülkede başlıca halk sağlığı sorunlarından biri olduğunu söyledi. Kuzey ve Doğu Avrupa ülkelerinde, her yüz bin kişiden 40'ının intihar ettiğini belirten Yenilmez, her yüz bin erkekten 69'u ve her yüz bin kadından 11'inin intihar ettiği Rusya'nın intihar oranında ilk sırada yer aldığını öne sürdü. Yenilmez, Güney Afrika ve Asya ülkelerinde ise intihar sıklığının yüz binde 2'nin altında olduğunu vurguladı.Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, dünyada her gün yaklaşık 3 bin kişinin intihar ettiğine dikkati çeken Yenilmez, "Yani her 30 saniyede bir kişi intihar ediyor. Son 50 yılda dünya genelinde intihar oranları yüzde 60 arttı. İntihar günümüzde 15-34 yaş arasındaki nüfusta en önemli üçüncü ölüm nedeni" dedi.İntihar girişimlerinin, tamamlanmış intiharlardan yaklaşık 20 kat fazla olduğunu ifade eden Yenilmez, "Kadınların intihar girişimleri erkeklerin üç katı olmasına rağmen erkeklerde tamamlanmış intihar oranları kadınlardan üç kat daha fazla. Türkiye'de tamamlanmış intihar sıklığı diğer Avrupa ülkeleri ve ABD'ye göre düşük ama intihar hızında sürekli artış var" diye konuştu.

Türkiye'deki durum







Türkiye İstatistik Kurumuna göre, son 10 yılda Türkiye'deki intiharların sayısının 2 bin 300'den 2 bin 816'ya yükseldiğini bildiren Yenilmez, intiharların en büyük bölümünü ise 25 yaşın altındaki gençlerin oluşturduğunu vurguladı. İntihar hızının 10 yılda, erkeklerde yüzde 60, kadınlarda yüzde 41 arttığına dikkati çeken Yenilmez, Türkiye'de tamamlanmış intiharların yaş grubu dağılımlarında, kadınların 15-29 yaş grubunda, erkeklerin ise 15-34 yaş grubunda yoğunlaştığının görüldüğünü söyledi.







Eğitim düzeyi arttıkça kadınlarda intihar azalırken, erkeklerde arttığını anlatan Yenilmez, kadınların intihar için ilaç ve kimyevi madde, erkeklerin ise ateşli silah kullandıklarını belirtti.