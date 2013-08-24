En mutlu tweetler Times'tan atılıyor

ABD'de yapılan bir araştırmaya göre, New York'ta atılan en olumlu tweetlerin adresi dünyaca ünlü Times Meydanı.

New England Kompleks Sistemler Enstitüsü, 600 binden fazla tweet'i 1 yıl süresince analiz etti.

Çalışmaya göre Times Meydanı, New York'ta en fazla heyecan ve mutluluğun hissedildiği yer oldu.

En mutlu tweetler hafta sonu gece yarısına doğru

Meydandan atılan mutluluk mesajları hafta sonları, hafta içine oranla daha yoğunluk kazanıyor. Özellikle gece yarısına doğru yoğunlaşan mesajlar, sabah saatlerinde azalma eğilimi gösteriyor.

Times Meydanı'nı Central Park'ın izlediği en mutlu noktalar listesinde; Astoria Park, Brooklyn Köprüsü, Penn İstasyonu ve JFK Havaalanı yer alıyor.

Ulaşım mutsuz ediyor

Öte yandan New Yorklular en fazla ulaşım sırasında olumsuz tweet ve tweet mesajları atıyor. Köprü, tünel ve otoyol gişeleri en fazla negatif içerikli mesajların atıldığı yerlerin başında geliyor.