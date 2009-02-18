En medyatik komutan

Ama damla olmamın sorumluluğunu biliyorum. Küçük bir rol oynamama rağmen kendimi başrol gibi hissediyorum ve gururlanıyorum” dedi.Mahsun Kırmızıgül’ün yazıp yönettiği filmde çalıştığı için çok mutlu olduğunu belirten Ergin, yönetmenin ilk filminde dizi çekimleri dolayısıyla yer alamamış. Daha sonra filmi izlediğinde şaşırıp kaldığını belirten Ergin “Sanki Mahsun’a ilahi bir şey gelmiş. Bu kadar ustalığı beklemiyordum. Şimdiye kadar sadece iki filmde bu kadar başarı gösteren Mahsun’un bundan sonra yapacağı işleri düşündüğümde titriyorum” diye konuştu.