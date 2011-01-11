T24 LogoT24 Logo
Dünya

EN KÜÇÜK GEZEGEN BULUNDU   WASHINGTON (A.A)

11 Ocak 2011 11:21

-EN KÜÇÜK GEZEGEN BULUNDU   WASHINGTON (A.A) - 11.01.2011 - Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA'nın bir teleskobu, güneş sistemi dışındaki en küçük gezegeni saptadı. Gezegenin dünya gibi kayalık, ancak yaşama olanak tanımayacak kadar sıcak olduğu belirtildi. Kepler 10-b olarak adlandırılan gezegenin bir yüzünün sıcaklığının bin 500 santrigrat dereceye kadar çıktığı belirtildi. NASA'nın bilimcilerinden Natalie Batalha, gezegenin büyüklüğünün dünyanın 1,4 katı, kütlesinin de 4,5 katı olduğunu söyledi. Gezegenin, kendi güneşine, Merkur'ün güneşe yakınlığından 20 kat daha yakın olduğu için bu kadar sıcak olduğu belirtildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24