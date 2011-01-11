-EN KÜÇÜK GEZEGEN BULUNDU WASHINGTON (A.A) - 11.01.2011 - Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA'nın bir teleskobu, güneş sistemi dışındaki en küçük gezegeni saptadı. Gezegenin dünya gibi kayalık, ancak yaşama olanak tanımayacak kadar sıcak olduğu belirtildi. Kepler 10-b olarak adlandırılan gezegenin bir yüzünün sıcaklığının bin 500 santrigrat dereceye kadar çıktığı belirtildi. NASA'nın bilimcilerinden Natalie Batalha, gezegenin büyüklüğünün dünyanın 1,4 katı, kütlesinin de 4,5 katı olduğunu söyledi. Gezegenin, kendi güneşine, Merkur'ün güneşe yakınlığından 20 kat daha yakın olduğu için bu kadar sıcak olduğu belirtildi.