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En kritik mahkemenin başkanı değişti

İstanbul’daki Özel Yetkili 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Başkanı da değiştirildi

23 Ekim 2011 03:00

T24 - Ankara’da kritik davaların görüldüğü Özel Yetkili Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Hasan Şatır, HSYK kararıyla Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı’na getirilirken, aynı mahkemenin üyesi Dündar Örsdemir ise 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nin yeni başkanı oldu.


İstanbul’daki Özel Yetkili 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Başkanı da değiştirildi. 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nin üyesi Metin Özçelik, aynı mahkemenin başkanlığına getirildi. İrtica ile Mücadele Eylem Planı soruşturması kapsamında Albay Dursun Çiçek’in tahliyesine şerh koyan Hâkim Resul Çakır Özel Yetkili İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı’na getirildi. HSYK 1. Dairesi’nin bazı adli yargı hâkimlerinin müstemir yetkilerini yeniden belirlediği kararına göre, Özel Yetkili İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin üyesi Yakup Hakan Günay 4. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı’na getirildi. 

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