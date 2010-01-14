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Kültür-Sanat

En korkunç film yarın vizyonda!

Korku filmi sevenler, Paranormal Activity'i kaçırmayın!

14 Ocak 2010 02:00

5Korku filmi sevenler, Paranormal Activity'i kaçırmayın!

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 İzleyenler tarafından gelmiş geçmiş en iyi korku filmlerinden biri olarak gösterilen Paranormal Activity, yarın Türkiye'de de vizyona giriyor. Yönetmenliğini ve senaristliğini Oren Peli'nin üstlendiği film, belgesel tarzı görüntüleri ile Blair Witch Project filmini anımsatıyor. Filmi izleyen bazı seyirciler sonunu bile göremeden sinema salonunu terk ediyor. Son derece düşük bir bütçeyle tamamlanan filmin konusu ise şöyle: Orta sınıf mensubu genç bir çift, taşındıkları banliyöde normal bir hayat sürmeyi ummaktadırlar. Bir süre sonra bu evde bir tuhaflık hissederler, kötü bir ruh onları rahatsız etmektedir. Hayalet özellikle gece yarısı, Micah ve Katie uykudayken ortaya çıkmaktadır. Bunun üzerine çift yaşadıklarını kamera ile kaydetmeye başlar.



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