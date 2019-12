En korkunç canavar 'patlamış mısır'

T24 - ABD'de sinema izleyicilerine satılan mısır, gazlı içecekler ve şekerlemelerin fazla miktarda kalori ve yüksek oranda doymuş yağ içerdiği bildirildi.



ABD'deki ''Center for Science in the Public Interest'' adlı merkezin yaptığı araştırma, en büyük sinema salonu zinciri Regal'de orta boy patlamış mısır ve gazozun en az bin 610 kalori ve 60 gram doymuş yağ içerdiğini, bunun da 3'ten fazla çift köfteli hamburgere eşdeğer olduğu gösterdi.



Diğer zincir AMC'deki patlamış mısırın bin 30 kalori ve 57 gram doymuş yağ içerdiğinin belirtildiği araştırmada, bu farkın AMC'nin mısırlarının daha hafif olmasından değil, porsiyonlarının küçük olmasından kaynaklandığı vurgulandı.



Regal'de en küçük boy gazlı içeceğin 300, en büyük boy içeceğin (1.5 litreden fazla) 500 kalori içerdiği, bunun da 33 kaşık şeker atılmış kahveye denk geldiği açıklandı.



225 gram renkli, çikolatalı draje şekerlemede bin 160 kalori ve 35 gram doymuş yağ bulunduğu, bunun ise yağlı patates ile 500 gram et yemekle aynı olduğuna dikkat çekildi.