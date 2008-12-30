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Yaşam

En kolay kazada anlaştık

Kaza yapan araçların neden olduğu trafik yoğunluğunun engellemek amacıyla başlatılan “Kaza Tespit Tutanağı” sistemi çabuk benimsendi.

30 Aralık 2008 02:00

Kaza yapan araçların neden olduğu trafik yoğunluğunun engellenmesi amacıyla 1 Nisan’da başlatılan “Kaza Tespit Tutanağı” sistemi büyük ölçüde benimsendi.
 
9 aylık sürede günlük yaklaşık bin 800 kazanın 1649’unda vatandaş kendisi kaza tespit tutanağını tuttu. Bu dönemde hazırlanan tutanak sayısı 449 bin 112 oldu. Bu, meydana gelen 100 maddi hasarlı kazadan 91’inde vatandaşın kendi raporunu hazırladığı anlamına geliyor.

Bu kazaların yüzde 39’u yani 178 bini İstanbul’da meydana geldi. İstanbul’a en yakın şehir yüzde 11’le Ankara. Sürücüler tarafından hazırlanan Kaza Tespit Tutanağı’nın 400 bini sigorta şirketleri tarafından onaylandı ve ödendi.

Trafik Sigortaları Bilgi Merkezi Müdürü Mehmet Üst, kaza tespit tutanağı uygulaması başladığından bu yana park halinde durarak çarpma olaylarının arttığını söylüyor. Yetkililer sürücülerin araçları kenara çekmek yerine, kazanın olduğu yerde tutanak hazırlamakta ısrar etmelerinden şikâyetçi.

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