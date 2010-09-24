-EN KISA BOYLU ELİF'İN KEYFİ YERİNDE KADİRLİ (A.A) - 24.09.2010 - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan ve 72.6 santimlik boyluyla ''dünyanın en kısa insanı'' olarak Guinness rekorlar kitabına giren 22 yaşında, 7 kilo ağırlığındaki Elif Kocaman, şöhret olmanın tadını çıkarıyor. Yaşadığı küçük ilçede sokakta yürürken herkesin birlikte fotoğraf çektirmek için birbiriyle yarıştığı, kucaklarına alıp havaya kaldırdığı, sevgi gösterilerinde bulunduğu Elif Kocaman, film yıldızları gibi imza dağıtmaya bile başladı. Guinness Rekorlar Kitabı yetkililerince, boy ölçümü yapılarak, geçtiğimiz günlerde, İstanbul'da düzenlenen basın toplantısı ile sertifikasını alan 7 kilo ağırlığında ve 72,6 santimetre boyundaki Elif Kocaman, ''Hayallerim gerçek oldu. Bugüne kadar üzüntü kaynağım olan kısa boyumla artık gurur duyuyorum. Çünkü, bu sayede hem ülkemi hem de yaşadığım ilçeyi tanıtma fırsatı buldum'' dedi. Kadirli'ye gelir gelmez büyük bir ilgi ile karşılaştığına vurgulayan Elif, şunları kaydetti: ''Guinness rekorlar kitabına girmemle birlikte hayatım değişti. Herkesin ilgi odağı oldum. Bu duruma çok seviniyorum. Önceden kısa boyuma üzülürken şimdi bunun getirdiği mutluluğu yaşıyorum. Türkiye'nin ismini dünyada duyurmak benim için ayrı bir mutluluk. Bu seviyeye gelmemde gece gündüz her zaman yanımda olarak büyüten aileme, haber yaparak gündeme gelmemi ve Guinness yetkililerinin beni bulmasını sağlayan Anadolu Ajansı'na teşekkür ederim.'' -''O BENİM HİÇ BÜYÜMEYEN BEBEĞİM''- Anne Hatun Kocaman ise kızının kendisinin gözünde hiç büyümeyen bebeği olduğunu belirterek, ''22 yıldan bu yana Elif'i yanımdan hiç ayırmadım. Onun, kemik hastalığı nedeniyle vücudu gelişmedi ancak, zeka düzeyi normal. Bu nedenle imkan bulursa okuyup kendini ispatlayacağına inanıyorum. Onun bu hayalinin de gerçekleşmesi için sonuna kadar yanında olacağım'' dedi. Bundan sonra hayatının çok faklı olacağına inandığını, öncelikle okuma yazmayı öğrenmek istediğini anlatan Elif Kocaman, ''Eğitimime hiç ara vermeden devam edip Tıp Fakültesi okuyup doktor olmak istiyorum. Doktor olduğumda benim gibi vücudu gelişmeyen hastalara moral kaynağı olmak ve tedavi etmek istiyorum'' diye konuştu.