-EN KARANLIK GEZEGEN GÖZLENDİ ANKARA (A.A) - 13.08.2011 - Amerikalı gökbilimciler, Kepler uzay teleskobuyla yaptıkları gözlemlerde kömürden de siyah bir uzak gezegeni inceledi. Yıldızı etrafında sadece 5 milyon kilometre mesafede yörüngede dönen Jüpiter büyüklüğündeki karanlık gezegende sıcaklığın 1200 santigrat derece civarında olduğu tahmin ediliyor. Kraliyet Astronomi Vakfın'nın aylık yayın organında yayımlanacak araştırmada, karanlık gezegenin Güneş Sistemi'ndeki gaz devi gezegenlerde görülen yansıtıcı bulutlara sahip olması için çok sıcak olduğu belirtilirken bu tespitin bile bu gezegenin neden bu kadar karanlık olduğunu açıklamaya yetmediği vurgulanıyor. İlk kez 2006'da Trans-Atlantic Exoplanet Survey adı verilen geniş çaplı gözlemde keşfedilmesinden dolayı TrES-2b adı verilen gezegen, Draco takımyıldızında 750 ışıkyılı uzakta bulunuyor. Güneş Sistemi'nde Jüpiter'deki bulutlar yüzde 52, Dünya'da yüzde 37 albedo (beyazlık derecesi) sağlarken TrES-2b gezegeni, yıldızının ışığını yüzde 1'den de az bir oranda yansıtıyor. Araştırmada yer alan Harvard Üniversitesi Astrofizik Merkezi'nden Dr. David Kipping, gezegendeki sodyum ve titanyumoksit gibi gazların bu etkiyi yaratabileceğinin düşünüldüğünü belirtirken bu kimyasal maddelerin olağanüstü boyutlarda bulunmasının şimdiye kadar tanıklık etmedikleri bazı egzotik kimyasal tepkimelere yol açabileceğinin altını çizdi.