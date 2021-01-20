En kaliteli halılar ve halı fiyatları hali.net'te

Evlere yakışan, farklı bir hava katan, güzel görünen ve bütünlüğü sağlayan halılar günden güne değer kazanmaktadırlar.

Geçmişten günümüze değerli olan ve hayatımızda önemli bir yere sahip olan halıları her yerde görmek mümkündür.

Hal böyle olunca halıların, fiyat aralıkları hep gündeme gelmiştir. Halılar geniş bir kategoriye sahiptir. Böyle olduğu için fiyatları farklı değerlendirilmektedir.

Farklı Olan Halıları Birbirinden Ayıran Özellikler

Halıları birbirinden ayıran farklı özellik, kullanılan malzemelerdir. Deri halı için yün malzeme kullanılamaz.

Tüylü halı için yün kullanılamaz. İşte bu nedenledir ki halıları birbirinden farklı olmaları ayırır. Şunu söylemek gerekir ki halı fiyatları bu yüzden belirlenmektedir.

Nedeni birbirlerinden ayrılan, farkları ve malzemeleridir.

Halıların Fiyatları Ve Çeşitleri Nelerdir?

Salon halısı, paspas, yolluk halılar, balkon halısı, banyo halısı, mutfak halısı ve çocuk odası halıları kullanım alanına göre ayrılmaktadırlar. Bu kullanımlar için halılar 10 TL ile 200 TL ortalama fiyat aralığında bulmak mümkündür.

El ile dokunan halılar ve makineler ile dokunan halılar da özel oldukları için 100 TL ile 500 TL oryalama fiyat aralığında bulmak mümkündür.

Dokularına göre halılar, deriler, peluşlar vs. halılar yer almaktadır. Bu halının fiyatlarını da 100 TL ile 600 TL ortalama fiyat aralığında bulmak mümkündür.

Sitil olan halılar da kendi içinde kategorilere ayrılmakta olup 100 TL ile 600 TL ortalama fiyat aralığında bulmak mümkündür.

Şekil yönünden olan halılar, oval, yuvarlak, dikdörtgen ve yolluk halılar da çok kullanılmakla beraber ortalama fiyat aralıkları 100 TL ile 600 TL arasında olmaktadır.

İplik türüne göre halı çeşidi de vardır. Bu halı çeşitleri de 100 TL ile 600 TL ortalama fiyat aralığında olmaktadır.

Kilim çeşit halılarının da çok kullanıldığı ve moda haline geldiği için güncel fiyatları da vardır. Bu kilim fiyat aralıkları da 100 TL ile 500 TL ortalama fiyat aralığı bulunmaktadır.

Çeşitli olan ve farklı olan birçok halı farklı farklı kategorilere ayrıldığı için ve fiyat farklılıkları olduğu için her bütçe aralığına uygun fiyatlarda halı bulunmaktadır.

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