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Yaşam

En kaba ülkeler listesi belli oldu

1200 kişinin katılımıyla gerçekleşen ankette 34 ülke arasında ABD 7'nci sırada, Türkiye ise 11'nci sırada yer aldı

12 Nisan 2012 15:16

Bir internet sitesinin 1200 üyesi arasında yaptığı anket sonucunda; Fransa turistlere en kaba davranan ülke seçilirken, Türkiye 11. sırada yer aldı

Kullanıcılarına uygun fiyata uçak bileti bulma imkanı sağlayan bir internet sitesi, üyelerine “Gittiğiniz ülkelerden en çok hangisinde yerli halkın kaba ve dostça olmayan tavırlarına maruz kaldınız?” diye sordu. 
 
CNN Türk'te yer alan habere göre, ABD basınında da geniş yer bulan ve 1200 kişinin katılımyla gerçekleşen bu anket sonucunda; Fransa 34 ülke arasından turistlere en kaba davranan ülke seçildi. 
 
Fransa’yı takip eden ülkeler sırasıyla Rusya, İnglitere ve Almanya oldu. Rusya’nin ikinci olmasına şaşıran Skyscanner’in Rus pazarlama müdürü Tatiana Danilova, “Rusça İngilizce kadar kibar bir dil değil, bu nedenle Ruslar söylemek istediklerini İngilizce ifade ettiklerinde söylenenler karşı tarafça kaba olarak algılanabiliyor” diye belirtti. 
 
1200 kişinin katılımıyla gerçekleşen ankette 34 ülke arasında ABD 7'nci sırada, Türkiye ise 11'nci sırada yer aldı. 
 
En az oyu alan Filipinler, Karayip Adaları ve Brezilya ise turistlere en kaba davranan ülkeler sıralamasında son sırada yer alarak en misafirperver ülkeler seçildi.
 

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