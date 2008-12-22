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Spor

En iyisi Rooney

5. Kulüplerarası Dünya Futbol Kupası'nın şampiyonu MaNU'nun forveti Wayne Rooney, ''Turnuvanın En İyi Futbolcusu'' seçildi.

22 Aralık 2008 02:00


5. Kulüplerarası Dünya Futbol Kupası'nın şampiyonu Manchester United takımından Wayne Rooney, ''Turnuvanın En İyi Futbolcusu'' seçildi.

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği'nin (FIFA) internet sitesinde yer alan habere göre, dün Manchester United'ın Ekvador'dan Liga de Quito'yu 1-0 yendiği final maçındaki golü kaydeden Rooney, FIFA Teknik Çalışma Grubu (TSG) tarafından turnuvanın en iyi oyuncusu ödülüne layık bulundu.

''Adidas Altın Top'' ve Toyota ödüllerini alan İngiliz futbolcu, ''karşı konulamayan star'' şeklinde tanımlandı.

Rooney, final maçındaki başarısının yanı sıra Japonya'dan Gamba Osaka'ya 5-3 üstünlükle biten yarı final maçında kaydettiği 2 golle de gönüllerde taht kurmuştu.

Sakatlığı nedeniyle maçın 74. dakikasına kadar yedek kulübesinde oturan Rooney, bu dakikadan sonra oyuna dahil olmuş, 75. ve 79. dakikalarda attığı gollerle takımının finale çıkmasında baş rolü oynamıştı.

Ödül töreninde, ''Adidas Gümüş Top'' Rooney'in takım arkadaşı Cristiano Ronaldo'ya, ''Adidas Bronz Top'' da Liga de Quito'dan Alejandro Manso'ya gitti.

''Fair Play Ödülü''nü ise Avustralya'dan Adelaide United takımı aldı.

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