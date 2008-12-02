En iyisi Ronaldo!



Futbolcular için dünyanın en prestijli ödüllerinden biri olan Ballon d'Or 2008'i (Altın top) Manchester United'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo kazandı.





France Football dergisinin organizatörlüğünde, dünya çapındaki 96 gazetecinin oylarıyla belirlenen "Altın Top" ödülünün bu yılki sahibi, İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United'ın kanat oyuncusu Ronaldo oldu.



Ronaldo'nun 446 puan aldığı oylamada, FC Barcelona'nın forvet oyuncusu Lionel Messi 281 puanla ikinci, Liverpoollu forvet oyuncusu Fernando Torres de 179 puanla üçüncü seçildi.



France Football dergisi tarafından organize edilen ve dünyada kabul görmüş büyük spor yazarlarının oylarıyla belirlenen yarışmada sonuçlar şu şekilde oluştu:



1. Cristiano Ronaldo (Portekiz, Manchester United), 446 puan

2. Lionel Messi (Arjantin, Barcelona), 281 puan

3. Fernando Torres (İspanya, Liverpool), 179 puan

4. Iker Casillas (İspanya, Real Madrid), 133 puan

5. Xavi (İspanya, Barcelona), 97 puan

6. Andrei Arshavin (Rusya, Zenit St Petersburg), 64 puan

7. David Villa (İspanya, Valencia), 55 puan

8. Kaka (Brezilya, AC Milan), 31 puan

9. Zlatan Ibrahimovic (İsveç, Inter Milan), 30 puan

10 Steven Gerrard (İngiltere, Liverpool), 28 puan

11. Marcos Senna (İspanya, Villarreal), 16 puan

12. Emmanuel Adebayor (Togo, Arsenal), 12 puan

13. Wayne Rooney (İngiltere, Manchester United), 11 puan

14. Sergio Aguero (Arjantin, Atletico Madrid), 10 puan

15. Frank Lampard (İngiltere, Chelsea), 8 puan

16. Franck Ribery (Fransa, Bayern Munich), 7 puan

17. Samuel Eto'o (Kamerun, Barcelona), 6 puan

18. Gianluigi Buffon (İtalya, Juventus), 5 puan

19. Michael Ballack (Almanya, Chelsea), Cesc Fabregas (İspanya, Arsenal), 4 puan

21. Didier Drogba (Fildişi Sahili, Chelsea), Sergio Ramos (İspanya, Real Madrid), Nemanja Vidic (Sırbistan, Manchester United), 3 puan

24. Edwin van der Sar (Hollanda, Manchester United), Ruud van Nistelrooy (Hollanda, Real Madrid), 2 puan



Oy alamayanlar: Karim Benzema (Lyon), Pepe (Real Madrid), Luca Toni (Bayern Münih), Rafael van der Vaart (Real Madrid), and Yuri Zhirkov (CSKA Moskova)



1956'dan beri verilen ödüllerde 2000 yılından beri ise dünyanın en iyi oyuncusu ünvanına erişenler şu şekilde oluşmuştu: 2000 - Luis Figo, 2001 - Michael Owen, 2002 - Ronaldo, 2003 - Pavel Nedved, 2004 -Andrei Shevchenko, 2005 - Ronaldinho, 2006 - Fabio Cannavaro, 2007 - Kaka





