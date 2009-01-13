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Spor

En iyisi Aragones!

IFFHS göre, 2008 yılının en iyi milli takım teknik direktörü bu sezon Fenerbahçe'yi çalıştıran Luis Aragones seçildi.

13 Ocak 2009 02:00


Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistiği Federasyonu'na (IFFHS) göre, 2008 yılının en iyi milli takım teknik direktörü bu sezon Fenerbahçe'yi çalıştıran Luis Aragones seçildi.

IFFHS 13. kez yaptığı "Yılın En İyi Milli Takım Teknik Direktörü" oylamasında, geçtiğimiz yıl İspanya'yı Avrupa Şampiyonu yapan Aragones birinci oldu.

87 ülkenin futbol uzmanlarının yaptığı oylamada, 100'den fazla puan farkıyla 70 yaşındaki Aragones 1., Rusya Milli Takımı'nı çalıştıran 62 yaşındaki Hollandalı Guus Hiddink'in 2. ve Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü 55 yaşındaki Fatih Terim 3. oldu.

IFFHS'nin ödül töreninin kurumun 25. yılı vesilesiyle 16 Mart tarihinde Fransa'da yapılacağı açıklandı.


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