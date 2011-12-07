-En iyi yemeği THY sunuyor MADRİD (A.A) - 07.12.2011 - İnternetteki karşılaştırmalı uçak bileti arama sitesi olan www.skyscanner.es'in tüm dünyadaki 19 havayolu şirketi hakkında yaptırdığı bir anketin sonucunda Türk Hava Yolları (THY), en iyi yemeği sunan havayolu şirketi çıktı. 100'den fazla uçak yolcusuyla yapılan ankette, uçakta sunulan yemeklerin lezzetine göre değerlendirme yapmaları istendi. THY 86 puan toplayarak birinci sırada yer alırken, THY'nin balık, et, vejetaryen, çocuklara özel gibi farklı menüleri olduğu hatırlatıldı. Sıralamanın tamamı şu şekilde: Havayolu Şirketi Puan 1. Türk Hava Yolları........86 2. Singapore Airlines....... 81 3. Etihad...................80 4. Aer Lingus...............78 5. Emirates.................77 6. Cathay Pacific...........75 7. KLM......................75 8. Qantas...................72 9. Aeroflot.................71 10.Air France...............70 11.İberia...................65 12.SAS......................64 13.United Airlines..........62 14.Bristish Airways.........60 15.Qatar Airways............57 16.Virgin Atlentic..........57 17.Alitalia.................54 18.Lufthansa................53 19.American Airlines........47,5