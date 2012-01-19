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Yaşam

En İyi Yabancı Film Oscar adayları belli oldu BEVERLY HILLS (A.A)

19 Ocak 2012 00:07

-En İyi Yabancı Film Oscar adayları belli oldu BEVERLY HILLS (A.A) - 18.01.2012 - En İyi Yabancı Film Oscar'ına aday olan 9 film açıklandı. Akademi ödüllerine aday olan filmler arasında, Nuri Bilge Ceylan'ın aday adayı olan, ''Bir Zamanlar Anadolu'da'' filmi yer almıyor. Adaylar arasındaki İranlı yönetmen Asgar Ferhadi'nin ''A Separation (Ayrılık)'' adlı filmi, Altın Küre'de yabancı dilde en iyi film ödülü almıştı. Oscar'ın diğer adayları şöyle: -Almanya, ''Pina'' -Belçika, ''Bullhead'' -Kanada, ''Monsieur Lazhar'' -Danimarka, ''Superclasico'' -İsrail, ''Footnote'' -Fas, ''Omar Killed Me''  -Polonya, ''In Darkness'' -Tayvan, ''Warriors of the Rainbow: Seediq Bale'' Oscar ödülleri, 29 Şubat'ta yapılacak törenle sahiplerini bulacak.

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